Mario vs. Donkey Kong: il nuovo trailer rivela la modalità co-op locale e molto altro

Nintendo ha fatto luce sulle nuove funzionalità disponibili nel remake di Mario vs. Donkey Kong per Nintendo Switch annunciato in occasione del Nintendo Direct dello scorso settembre, quando la casa di Kyoto non si era mostrata molto propensa ad elencare le caratteristiche di gioco.

Il nuovo trailer di Mario vs. Donkey Kong, invece, rivela che il multiplayer arriverà sotto forma di modalità cooperativa locale con un secondo giocatore che potrà controllare Toad. Ci saranno ben 130 livelli di gioco con ambientazioni e ostacoli differenti, insieme a una nuova modalità chiamata Casual Style che ridurrà la difficoltà.

Donkey Kong ha rubato i Minimario, e Mario si è messo sulle sue tracce per riprenderseli, portando i giocatori ad affrontare una serie di livelli con caratteristiche differenti. Nel loro tentativo di raggiungere le chiavi e portare in salvo i Minimario i giocatori potranno ricorrere a mosse come i salti in rovesciata e le capovolte all’indietro.

Mario vs. Donkey Kong uscirà il 16 febbraio, in un periodo in cui Nintendo punta a concentrare i riflettori sul personaggio di Donkey Kong. Ci sarà, infatti, l'apertura di un'area dedicata al famoso gorilla nel Super Nintendo World, il parco a tema che si trova a Universal City, a Hollywood. Mentre nella scorsa estate Donkey Kong è stato aggiunto nella gamma Lego Super Mario con quattro nuovi set di costruzioni.