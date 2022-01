Madfinger sta sviluppando un FPS realistico hardcore per PC con Unreal Engine 5

Madfinger Games, la software house con sede a Brno (Repubblica Ceca) autrice del titolo mobile Shadowgun Legends, ha annunciato il suo nuovo gioco, con prerogative differenti rispetto al passato dell'azienda. Si tratterà, infatti, di uno sparatutto esclusivo per PC, hardcore e realistico, sviluppato con Unreal Engine 5.

Madfinger Games torna al PC

Secondo quanto si legge nel comunicato stampa, Madfinger "ha preso la decisione di andare su PC dopo aver acquisito la consapevolezza che il nuovo progetto è troppo grande e ambizioso per essere vincolato da una piattaforma con prestazioni hardware relativamente inferiori". Con il nuovo gioco, Madfinger compirà un ritorno al passato, accantonando le piattaforme mobile per lavorare sul PC, sul quale molti dei suoi membri hanno mosso i primi passi nel mondo del gaming.

Il nucleo di questa software house è infatti composto da veterani della vecchia Illusion Softworks (Hidden & Dangerous, Mafia e Vietcong). Altri membri, invece, hanno collaborato alla realizzazione di The Witcher 3: Wild Hunt e Quantum Break. Inoltre, mentre in passato Madfinger ha lavorato con Unity, per questo progetto passerà a Unreal Engine 5. "Ciò consentirà allo studio di creare il proprio gioco più ambizioso di sempre, con particolare attenzione al realismo e all'esperienza di gioco hardcore" si legge ancora nel comunicato stampa.

"Sebbene sia difficile per noi lasciare Unity dopo dieci anni, Unreal 5 ci consentirà di raggiungere una qualità in grado di competere con i migliori giochi Tripla A sul mercato", ha affermato Marek Rabas, fondatore e CEO di Madfinger Games. “Ho sempre voluto creare mondi online e finalmente è arrivato il momento giusto. Sarà un FPS hardcore ultra realistico e lo adoriamo per questo!"

Un progetto che sembra molto interessante, per l'esperienza e il talento dimostrato da questa software house, e per i loro propositi, anche se per il momento non ci sono altri dettagli, né vengono rilasciati screenshot o trailer. Ad ogni modo, non sembra trattarsi di un gioco che vedremo a breve sui nostri PC.

Per questo progetto Madfinger sta assumendo nuovo personale, come si può verificare sul sito ufficiale della software house.