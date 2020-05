Mac e Realtà Virtuale: Steam interrompe il supporto

Nonostante l'arrivo dei nuovi visori HTC Vive e di Half-Life: Alyx Valve ha deciso di smettere di supportare MacOS con SteamVR. "SteamVR ha terminato il supporto macOS in modo che il nostro team possa concentrarsi su Windows e Linux" si legge nella pagina delle news di Steam.

Rimarrà comunque disponibile l'ultima versione di Steam VR per MacOS, rilasciata in versione Beta. Per accedervi, gli utenti di MacOS devono recarsi nella scheda "Proprietà" di SteamVR e spuntare l'opzione relativa alla Beta. Nonostante questo, la Beta di Steam VR per MacOS non verrà più aggiornata.

Si è trattato di un supporto breve, durato solamente tre anni e annunciato per la prima volta durante la WWDC del 2017 in collaborazione di Apple. Nonostante lo spazio dedicato a SteamVR nel corso dell'evento, però, Apple non ha mai dimostrato molto interesse nel supporto della piattaforma e nello sviluppo di progetti dedicati. La fine del supporto a MacOS inoltre era preventivabile dal fatto che Valve Index non è compatibile con i computer Mac.