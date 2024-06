Life by You, il concorrente di The Sims è stato cancellato

Life by You, il concorrente di The Sims in sviluppo presso Paradox Interactive, è stato cancellato definitivamente. La software house aveva rimandato più volte l'Early Access.

Life by You, annunciato nel 2023, si era presentato come un concorrente di The Sims agli steroidi: simulatore di vita reale come il gioco più noto, ma anche capace di farlo su un'intera città senza schermate di caricamento.

Un progetto ambizioso quello di Paradox Interactive che, come a volte succede quando si punta troppo in alto, è stato accantonato. Mattias Lilja, vice amministratore delegato di Paradox, ha spiegato che il gioco presentava alcuni problemi di non facile risoluzione, nemmeno con un periodo di sviluppo extra.

"Qualche settimana fa, abbiamo deciso di rimandare il rilascio dell'Early Access per rivalutare Life by You, poiché ritenevamo che il gioco fosse ancora carente in alcune aree chiave", spiega Lilja. "Anche se un'estensione del tempo di sviluppo era un'opzione, una volta che ci siamo presi una pausa per avere una visione più ampia del gioco, ci è apparso chiaro che la strada che ci avrebbe portato a un rilascio di cui ci sentivamo sicuri era troppo lunga e incerta".

Lilja afferma che il gioco "aveva una serie di punti di forza", ma la società ha capito che "quando arriviamo a un punto in cui crediamo che più tempo non ci porterà abbastanza vicino a una versione di cui saremmo soddisfatti, allora crediamo che sia meglio fermarsi".

Life by You has regrettably been canceled. Find a full statement here. Our apologies and gratitude to our loyal community.https://t.co/6OxU8t0YRP — Paradox Interactive (@PdxInteractive) June 17, 2024

Il lancio del gioco in Early Access fu fissato inizialmente per settembre 2023, ma poi è slittato dapprima a marzo 2024, poi a giugno e quindi rinviato indefinitamente a maggio prima dell'epilogo.

Perso per strada Life by You, il mondo dei simulatori di vita può contare ancora sul lavoro di Electronic Arts e Maxis, impegnate nello sviluppo di Project Rene, prossima iterazione della serie The Sims. Non solo, ex sviluppatori di XCOM e The Sims hanno dato vita a Midsummer Studios per sviluppare un nuovo gioco appartenente al genere.