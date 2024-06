Sony conferma il sequel del film di Uncharted

Sony Pictures Entertainment ha ufficialmente confermato che un sequel del film di Uncharted è in fase di sviluppo.

Sony ha annunciato ufficialmente il sequel del film di Uncharted - già anticipato dalle indiscrezioni - durante il CineEurope 2024. La notizia arriva due anni dopo l'uscita nelle sale del primo capitolo che vedeva Tom Holland nei panni dell'avventuroso cacciatore di tesori Nathan Drake e Mark Wahlberg - attore a cui sembra che gli autori originali di Nathan Drake si siano originariamente ispirati per determinare i connotati fisici del personaggio - nel ruolo del suo mentore Victor "Sully" Sullivan.

Nonostante le recensioni contrastanti, con alcuni critici che lo hanno descritto come "noioso" e "incolore", il primo film di Uncharted ha avuto buone performance al botteghino. Ha debuttato a livello internazionale con un rispettabile incasso di 21,5 milioni di dollari in 15 mercati esteri. Poco dopo la sua uscita, il presidente di Sony Pictures, Tom Rothman, ha definito Uncharted un "nuovo franchise di successo per l'azienda".

Parliamo di un film che costituisce una sorta di storia di origine per Nathan Drake al cinema, visto anche che ha introdotto personaggi come Sully e Chloe Frazer, interpretata da Sophia Ali. Era assente invece Elena Fisher, la donna verso la quale Drake ha un forte interesse amoroso nei videogiochi, il che potrebbe far pensare che apparirà nel sequel.

Il primo film si è concluso con due significativi teaser che lasciano spazio affinché la saga possa essere continuata anche al cinema. Ma, per evitare spoiler, non vi diciamo a cosa fanno riferimento. Tuttavia, la trama del secondo film potrebbe ispirarsi a quella di Uncharted 4: Fine di un Ladro, dove Nate scopre che suo fratello è vivo e intraprende una missione per trovarlo.