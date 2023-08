Lenovo Legion Go, la rivale di ROG Ally (e non solo) si mostra in diversi rendering

Dell'esistenza di Lenovo Legion Go, una console portatile Windows 11 sulla falsariga di ROG Ally, avevamo appreso qualche settimana fa, ma ora sono emersi rendering e maggiori dettagli. La nuova proposta della casa cinese monterà una APU Ryzen Z1, già vista sulla ROG Ally di ASUS.

Non è al momento chiaro se si tratti della variante Z1 o Z1 Extreme (Windows Report scommette sulla seconda), piuttosto diverse in termini di specifiche (qui potete approfondire), ma comunque entrambe costituite da core Zen 4 e grafica integrata RDNA 3.

Nell'articolo pubblicato da Windows Report, oltre a poter osservare le fattezze del dispositivo (noi abbiamo preso solo alcuni render), apprendiamo che Lenovo avrebbe creato non un semplice concorrente di ROG Ally e Steam Deck, ma una soluzione che attinge anche Nintendo Switch. Hardware simile a ROG Ally, touchpad in stile Steam Deck e controller staccabili come la Switch. Tra l'altro, i controller vantano pulsanti posteriori, una rotella del mouse e un interruttore dedicato alla modalità FPS.

Un lettore di schede MicroSD, di una USB C e di un jack audio combo da 3,5 mm sono aggiunte che migliorano l'usabilità e la versatilità della console. Un elemento che differenzia ulteriormente Lenovo Legion Go dai concorrenti è lo schermo, un 8 pollici - anziché 7 pollici - probabilmente Full HD con alto refresh rate.

Lenovo sta sviluppando anche un nuovo prodotto per la serie Legion: degli occhiali AR, forse abbinati a Legion Go, il cui funzionamento però è ancora da capire, così come non sappiamo quando la proposta di Lenovo arriverà sul mercato. Ne sapremo di più a Gamescom (tra pochi giorni) oppure a IFA (inizio settembre)?