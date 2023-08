Legion Go: anche Lenovo sulla strada della Steam Deck con una console portatile con Windows 11

La tendenza si sta sempre di più consolidando: console portatili in grado di far girare in locale i titoli per Windows, o comunque per piattaforme desktop e con grafica complessa, oppure con hardware meno competitivo per accogliere i servizi di cloud gaming, in continuo miglioramento per prestazioni e latenze, come GeForce NOW.

Oggi è il turno di Lenovo, che starebbe per lanciare la sua console portatile con Windows 11 chiamata Legion Go. Lo riferisce Windows Central, secondo cui il nuovo dispositivo sarà basato sul processore AMD Phoenix serie 7040, una delle migliori soluzioni in termini di compromesso tra prestazioni e dimensione dello chassis.

Avremo anche un display più grande rispetto a quello adottato da Steam Deck e da ASUS ROG Ally, ovvero di 8 pollici. E non mancherà una modalità in grado di far funzionare la console consumando solamente 15W, evidentemente riducendo la qualità delle immagini per prolungare l'autonomia della batteria.

Non è il primo tentativo di Lenovo nel settore delle console portatili: aveva annunciato, infatti, anche Lenovo Legion Play, che è la console che vedete nelle immagini in questa pagina. Tuttavia, quel dispositivo non ha mai raggiunto il mercato. La differenza principale tra Legion Play e Legion Go è che la prima sarebbe stata destinata al mondo del cloud gaming, mentre la seconda elaborerà i giochi in locale.