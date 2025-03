LEGO e Pokémon: arriva la collaborazione che farà impazzire grandi e piccoli

Dal 2026, grazie a una partnership pluriennale tra The LEGO Group e The Pokémon Company International, fan di ogni età potranno finalmente costruire, mattoncino dopo mattoncino, i loro Pokémon preferiti.

Dal Game Boy ai mattoncini: Pokémon diventa LEGO nel 2026

Il gruppoInternational hanno annunciato poche ore fa una collaborazione pluriennale che porterà alla nascita dei primi set LEGO dedicati al celebre franchise dei L'annuncio è stato diffuso martedì 18 marzo 2025 direttamente dalla sede centrale del Gruppo LEGO a Billund, in Danimarca.

La partnership tra queste due realtà iconiche del mondo ludico permetterà ai fan di vivere l'esperienza Pokémon in un modo totalmente nuovo e unico. A partire dal 2026, infatti, gli appassionati potranno finalmente costruire con le proprie mani i loro mostriciattoli preferiti utilizzando gli iconici mattoncini colorati..

Julia Goldin, Chief Product & Marketing Officer del Gruppo LEGO, ha espresso grande entusiasmo per questa nuova avventura condivisa: "Siamo entusiasti di lavorare con un marchio che ha una base di fan così profonda e appassionata come Pokémon. Collaborando insieme vogliamo dare al nostro pubblico comune ciò che ci ha sempre chiesto. Crediamo fermamente che attraverso le infinite possibilità offerte dal gioco LEGO e le emozionanti avventure che il mondo dei Pokémon porta con sé, questa partnership creerà nuove possibilità per Allenatori e costruttori".

Anche Gaku Susai, Chief Product and Experience Officer presso The Pokémon Company International, ha sottolineato l'importanza della collaborazione: "Il Gruppo LEGO e Pokémon condividono forti valori di immaginazione, creatività e divertimento. Questa è la partnership perfetta per offrire modi unici, significativi e coinvolgenti agli Allenatori per sperimentare il marchio Pokémon. Lavorare con il miglior team del Gruppo LEGO e vedere la loro dedizione e passione per il progetto ha portato a una collaborazione innovativa e rivoluzionaria che sorprenderà e delizierà i fan".

Al momento non sono ancora stati rivelati dettagli specifici sui set previsti né sui personaggi inclusi nella prima ondata di prodotti in arrivo nel 2026. Non ci resta dunque che attendere ulteriori dettagli nei prossimi mesi per scoprire quali sorprese riserverà questa incredibile e attesa collaborazione.