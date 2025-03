Microsoft presenta il Joystick Adattivo per Xbox: una soluzione flessibile per gamer con mobilità limitata

Il Joystick Adattivo per Xbox di Microsoft è progettato per offrire un’esperienza di gioco più accessibile, grazie alla possibilità di personalizzare la configurazione del controller. È compatibile con diverse console Xbox e con Windows 11

Microsoft ha lanciato il Joystick Adattivo per Xbox, un dispositivo cablato progettato per facilitare l'accesso ai giochi a chi ha esigenze motorie particolari. Il prodotto, compatibile con Xbox One, Xbox Series X/S e PC Windows 11, offre una configurazione flessibile e personalizzabile, pensata per i giocatori con mobilità ridotta. Collegandolo all'Xbox Adaptive Controller, gli utenti possono personalizzare i pulsanti tramite l’app Accessori Xbox e creare profili che si adattano alle proprie necessità di gioco.

Il Joystick Adattivo si può collegare anche a un altro controller Xbox o direttamente a una console o Windows PC. Il diagramma seguente descrive in dettaglio i pulsanti disponibili sul Joystick Adattivo Xbox insieme alle mappature predefinite. La levetta funziona anche come pulsante selezionabile quando la si preme verso il basso.

Oltre a supportare una vasta gamma di console, il joystick è compatibile con diversi accessori: dotato di una connessione in thread 1/4"-20, infatti, può essere montato su molti supporti per fotocamera con treppiedi. Inoltre, la personalizzazione tramite l’app permette di adattare il dispositivo ai gusti individuali, mentre il design modulare e la connettività USB-C ne garantiscono un’ottima integrazione con le piattaforme supportate. Con un peso di soli 106,2 g, il Joystick Adattivo per Xbox promette un comfort ottimale anche durante le sessioni di gioco più lunghe, con un’azione dei pulsanti calibrata per un controllo preciso.

La proposta, disponibile esclusivamente su Microsoft Store a 29,99 €, punta a rendere il gioco più inclusivo, permettendo a tutti, indipendentemente dalle loro capacità motorie, di godere di un'esperienza di gioco completa e personalizzabile. I giocatori possono consultare la Support Page dedicata per scoprire come utilizzarlo.