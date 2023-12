Le versioni mobile di Grand Theft Auto in arrivo senza costi aggiuntivi per gli abbonati di Netflix

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition di Rockstar Games arriva il 14 Dicembre per gli abbonati a Netflix su App Store, Google Play e nell'app mobile di Netflix. Si tratta di una raccolta di giochi che comprende gli iconici Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City e Grand Theft Auto: San Andreas, ciascuno aggiornato per i dispositivi mobili.

Questo vuol dire che questi giochi comprendono il supporto ai controller esterni ma sono giocabili anche tramite controlli "touch" su schermo, sia su smartphone che da tablet, o altri dispositivi basati su iOS o Android.

A partire da Grand Theft Auto III, un gioco che, introducendo la componente 3D, rivoluzionava la serie, e tutto il mondo dei videogiochi, per passare da Vice City con l'indimenticabile versione alternativa di Miami e il protagonista Tommy Vercetti e, infine, San Andreas, dove Carl "CJ" Johnson è costretto a intraprendere un viaggio che lo porterà ad attraversare l'intero stato di San Andreas, gli abbonati di Netflix avranno modo di ripercorrere una saga memorabile, senza costi aggiuntivi.

Già in passato si era vociferato di una possibile collaborazione per portare GTA su Netflix, con quello annunciato oggi che è sicuramente un grosso valore aggiunto per Netflix e i suoi abbonati, anche in considerazione del monte di ore di gioco offerto dalla trilogia. Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, infatti, si aggiunge a un catalogo in crescita di oltre 80 giochi per dispositivi mobili, messi a disposizione degli utenti senza pubblicità, acquisti in-app o costi aggiuntivi. L'accordo con Rockstar, inoltre, evidenzia le intenzioni di Netflix di continuare a investire sui videogiochi. Netflix Games è incluso nell'abbonamento principale di Netflix e può essere scaricato su telefoni e tablet Android o su iPhone, iPad e iPod touch.

Tutto questo mentre Grand Theft Auto torna a essere di attualità, visto che è imminente l'annuncio di GTA 6.