Le nuove versioni di Xbox Series S e X sono preordinabili e hanno una data d'uscita

Xbox Series S 1TB in colorazione bianca, Xbox Series X 1TB Digital Edition e Xbox Series X 2TB Galaxy Black Special Edition arriveranno nelle case degli appassionati nel corso della seconda metà di ottobre. Ecco le date italiane.

Microsoft ha svelato le data di disponibilità delle tre nuove varianti della console Xbox con maggiore capacità di storage, di cui due completamente digitali, cioè sprovviste di lettore ottico. Questi modelli, per chi non avesse memoria, erano stati annunciati all'Xbox Games Showcase 2024 di giugno.

Xbox Series S 1TB in Robot White (€349,99) sarà disponibile in Italia a partire dal 15 ottobre, mentre Xbox Series X 1TB Digital Edition (€499,99) e Xbox Series X 2TB Galaxy Black Special Edition (€649,99) saranno acquistabili dal 21 ottobre.

Chi volesse prenotarle può già farlo tramite il sito ufficiale, ricordando che Xbox Series X da 2TB è disponibile esclusivamente sul sito di Xbox. Parallelamente Microsoft ha annunciato nuove soluzioni di accessibilità create in collaborazione con la comunità Gaming & Disability e organizzazioni no-profit.

Xbox Adaptive Joystick è un joystick entry-level cablato progettato per soddisfare le esigenze dei giocatori con mobilità ridotta. Il joystick sarà introdotto all'inizio del 2025 in mercati selezionati in tutto il mondo e sarà venduto esclusivamente tramite Microsoft Store.

Microsoft, inoltre, ha pubblicato dei file stampabili in 3D che consentono ai giocatori di configurare sei diversi design di topper per la levetta di Xbox Adaptive Joystick, Xbox Wireless Controller o Xbox Elite Wireless Controller Series 2.