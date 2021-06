Laboratorio di Videogiochi è ora disponibile su Switch: imparare a sviluppare giocando

Lanciato negli Stati Uniti come Game Builder Garage, Laboratorio di Videogiochi è ora disponibile su Nintendo Switch. Il nuovo gioco sviluppato in esclusiva per la console ibrida insegna le basi dello sviluppo dei videogiochi: dal game design alla programmazione stessa, la game-app ha una lezione per ogni fase che compone la tipica produzione di un titolo, di qualsiasi genere, sia esso un platform 3D, un simulatore di corse o un puzzle game.

Laboratorio di Videogiochi: come creare il proprio gioco con Switch

"Impara a creare videogiochi dagli esperti di Nintendo". Con Laboratorio di Videogiochi, la Grande N vuole insegnare agli utenti come sviluppare il proprio gioco in pochi e semplici passi, divertendosi. Il nuovo titolo per Nintendo Switch include tutorial e strumenti che consentono ai giocatori di realizzare la propria opera in men che non si dica.

Ecco dunque che troviamo i Nodon, piccoli personaggi che rappresentano una determinata funzione da implementare nel proprio gioco. "Che si tratti di far saltare un personaggio premendo un pulsante, di creare l'atmosfera giusta con un bel motivo orecchiabile o di impostare al massimo la gravità, potrai sempre fare affidamento su un Nodon!", spiega Nintendo. Troviamo un Nodon per la pressione dei pulsanti, uno per il controllo della schermata di gioco, un altro per gli effetti grafici e persino un Nodon che riconosce il movimento della console o dei Joy-Con.

Nella schermata del tutorial troviamo una serie di lezioni facili da seguire: si parte dalle basi della programmazione e si passa alle fasi più avanzate dello sviluppo, fino ad arrivare allo "stage" finale in cui dobbiamo creare (da zero) il nostro personale videogioco. A tal proposito, nella modalità Programmazione libera è possibile accedere a tutti gli strumenti di modifica e di personalizzazione per mettere in pratica quanto appreso durante le lezioni.

Una volta ultimata la propria creazione è possibile condividerla con tutti gli altri giocatori, online o in locale con i propri amici e parenti, tramite l'ID gioco o quello personale.

Ricordiamo ancora una volta che Laboratorio di Videogiochi è disponibile da oggi in esclusiva su Nintendo Switch, al prezzo consigliato di 29,99 euro. È inoltre disponibile una demo gratuita per provare immediatamente la prima lezione ("Duello tra le sfere").