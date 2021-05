Nintendo Switch vi insegna a creare videogiochi: arriva Game Builder Garage

Il nuovo gioco di Nintendo vi insegna a sviluppare videogiochi. Parliamo di Game Builder Garage, annunciato in Italia come Laboratorio di videogiochi, una game-app che consente agli utenti di Switch di apprendere le basi del game design e di sfruttare le conoscenze acquisite per realizzare la propria opera, sia essa un platform in 3D o un simulatore di corse.

Laboratorio di videogiochi, disponibile su Switch dall'11 giugno



Non è la prima volta che il colosso di Kyoto lancia un prodotto di questo tipo.

Nel 2015 i possessori di Nintendo Wii U e 3DS avevano accolto Super Mario Maker, primo episodio di una fortunata serie che realizza il sogno di ogni fan di Mario: realizzare il proprio livello di Super Mario Bros., personalizzandolo con oggetti e nemici estrapolati dagli episodi più popolari del franchise. Pochi anni dopo, nel 2018, c'è stato invece il debutto di Nintendo Labo, kit che unisce hardware e software per insegnare le basi della programmazione e del design.

Con Laboratorio di videogiochi si potrà dar vita a platform, puzzle game, sparatutto a scorrimento orizzontale e chi più ne ha più ne metta. Game Builder Garage offre un'ampia varietà di strumenti per realizzare qualsiasi genere di gioco e lo fa attraverso i colorati Nodon, personaggi che rappresentano tool e funzioni da "collegare" tra loro per sviluppare determinate meccaniche di gioco, animazioni, suoni e chi più ne ha più ne metta.

I giocatori di Game Builder Garage potranno seguire sette lezioni per creare altrettanti giochi senza alcuna difficoltà, cogliendo quest'occasione per assimilare le principali nozioni. Una volta pronti, si potrà avviare la modalità Programmazione libera per creare da zero un videogioco originale o, meglio ancora, collegare tra loro più giochi per creare qualcosa di ancora più grande. Come in Super Mario Maker, anche qui sarà possibile condividere le proprie creazioni online.

Laboratorio di videogiochi sarà disponibile sul Nintendo eShop dal prossimo 11 giugno al prezzo consigliato di 29,99 euro, in esclusiva per Nintendo Switch.