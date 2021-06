La storia del PC gaming dagli anni '80 ai giorni d'oggi

Ci sono stati anni nei quali chi videogiocava su PC era un pioniere, sempre alla ricerca di altri appassionati con cui condividere le ultime novità o confrontarsi sulle migliori impostazioni per far girare bene il gioco del momento. Si sfogliavano le riviste di videogiochi con le demo delle ultime uscite, installandole così da avere un'idea di quali fossero i giochi del momento.

Erano quelli i tempi dei primi collegamenti a Internet, accompagnati dall'indimenticabile rumore dell' handshake del modem quando il proprio PC, rigorosamente desktop, veniva connesso al web. Sembrano tempi distanti ma stiamo parlando degli ultimi trent’anni di storia di milioni di persone in tutto il mondo: se l'evoluzione della tecnologia ci ha portato a quanto abbiamo a disposizione ora è anche perché siamo passati attraverso l'evoluzione dei PC e dei videogiochi di quella era.

Per celebrare quei tempi Intel e Video Games Party hanno deciso di creare un Museo interamente dedicato a questo mondo, dando vita a un progetto che racconterà la Storia del PC gaming a chi non ha vissuto l’ascesa del fenomeno e al contempo innescherà piacevoli ricordi in chi invece ne ha fatto parte.

La storia dei videogiochi è raccontata in decenni, partendo dagli anni '80 sino a questi anni, con informazioni sulle novità tecnologiche che li hanno contraddistinti e sui titoli più in voga in ogni periodo. E se volete scoprire a cosa abbia giocato io nel 1993, trovate nella storia del PC Gaming anche il mio contributo personale accanto a quello di altri colleghi del web italiano.