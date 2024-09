La prossima PlayStation portatile sarebbe già in sviluppo, ma il rilascio è lontano

Secondo Moore's Law Is Dead Sony starebbe già lavorando alla nuova PlayStation portatile. Le informazioni sono contenute in un suo vecchio video che preannunciava le specifiche di PS5 Pro, poi confermate alla presentazione della nuova console.

Ben prima della presentazione di PS5 Pro, lo youtuber conosciuto come Moore's Law Is Dead condivise le specifiche della console, poi confermate da Sony. Nello stesso video, il leaker toccò un altro argomento, ovvero l'arrivo di una nuova console portatile della casa giapponese, svelando informazioni che adesso assumono tutto un altro peso.

Moore's Law Is Dead non è conosciuto per la sua affidabilità, ma le specifiche condivise della console potenziata di Sony sono state piuttosto precise. Se anche quanto riportato sulla console portatile fosse vero, allora Sony starebbe già lavorando all'erede di PS Vita.

In particolare, secondo quanto riferito dallo YouTuber, la società di Tokyo starebbe collaborando direttamente con AMD per realizzare una console probabilmente più vicina ai nuovi handheld PC che da qualche tempo acquisiscono popolarità tra i giocatori.

Tuttavia, il progetto sarebbe ancora nella fase "High-Level Design". In buona sostanza, la console sarebbe ancora un concept e l'azienda non ha ancora scelto l'aspetto che avrà. Peraltro, non è da escludere che la console possa non arrivare mai sul mercato.

In ogni caso, lo youtuber sosteneva di aver parlato con alcuni sviluppatori secondo i quali la console sfrutterà un chip da 18 CU (Compute Unit) speculare a quello di Steam Deck. Potenzialmente, quindi, la nuova PlayStation portatile potrebbe eseguire localmente i giochi PS4 e perfino quelli PS5.

Non possiamo escludere, infatti, che la società possa sfruttare lo stesso approccio delle console domestiche proponendo due versioni della portatile. D'altronde, AMD sta lavorando al nuovo chip Ryzen Z2 Extreme che potrebbe rivelarsi un ottimo candidato per un handheld di fascia alta.