La Normandy attracca alla Torre: disponibili dal 13 febbraio i contenuti dedicati a Mass Effect per Destiny 2

Con un post sul sito ufficiale del gioco, Bungie ha annunciato la disponibilità dei contenuti per Destiny 2 nati dalla collaborazione con Electronic Arts e BioWare: l'appuntamento è fissato al 13 febbraio. Da quella data sarà disponibile il Pacchetto Equipaggio della Normandy dedicato a Mass Effect per tutti i guardiani dell'MMOFPS.

Il pacchetto, infatti, include il set armatura Comandante Shepard per i titani, ispirato alla N7; il set Vakarian per cacciatori, ispirato a Garrus; e il set del Capo Ombra per gli stregoni, ispirato a Liara. Il bundle sarà disponibile direttamente nel negozio Everversum all'interno del gioco.

Per festeggiare questa collaborazione, saranno disponibili anche diversi contenuti gratuiti: tutti i giocatori potranno riscattare il Pacchetto Rifornimenti dell'Alleanza. Il bundle include: l'Involucro della Difesa Migliorata (involucro di spettro), la Fregata Ricognitrice dell'Alleanza (ipernave) e la Nave da Sbarco dell'Alleanza (astore).

Inoltre, i giocatori possono già accedere all'evento "Desideri di Riven", una serie di imprese settimanali disponibili fino al 12 marzo. Completando le imprese i giocatori riceveranno un pegno che potrà essere scambiato per recuperare le ricompense dell'incursione "Ultimo Desiderio", l'equipaggiamento esotico de L'Eclissi o acquisire memento degli eventi e materiali di forgiatura ascendenti.

Dal 30 gennaio, invece, e fino al 3 giugno tutti i giocatori potranno partecipare ai "Momenti di Trionfo", ovvero un evento in preparazione de La Forma Ultima, l'ultima espansione di Destiny 2. L'evento consentirà di ottenere una serie di trionfi per onorare l'ultimo anno del gioco. Inoltre sarà possibile sbloccare alcune ricompense (magliette e toppe) ordinabili direttamente dallo shop di Bungie.

Vi ricordiamo che La Forma Ultima sarà disponibile a partire dal giorno successivo alla chiusura dell'evento, ovvero dal 4 giugno 2024. L'espansione vedrà i guardiani raggiungere il Pallido Cuore del Viaggiatore, affrontare il Testimone e radunare gli alleati per porre fine a dieci anni di saga di Luce e Oscurità.