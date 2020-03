La Nintendo PlayStation è stata venduta per 360 mila dollari: ecco chi l'ha comprata

Questo prototipo fu negli anni '80 il risultato di una collaborazione mancata fra Nintendo, allora leader nel settore console, e Sony PlayStation, un brand non ancora affermato nel settore dei videogiochi ma con spiccate competenze nella realizzazione di lettori ottici. Sono stati prodotti solo 200 esemplari del sistema, che è fondamentalmente un Super NES con un lettore CD-ROM.

Questo specifico dispositivo è funzionante, con la possibilità di giocare a titoli storici come Mortal Kombat. In passato era stato rinvenuto da Ólafur Jóhann Ólafsson, ex CEO di Sony Computer Entertainment e responsabile del progetto. Essendo l'unica versione conosciuta di questo modello, si tratta della console di gioco in assoluto più rara. Oltretutto, fa parte della storia, perché frutto di una collaborazione tra due brand che sarebbero diventati acerrimi rivali.

La Nintendo PlayStation è stata messa all'asta nei giorni scorsi, e ora abbiamo un acquirente. L'ha comprata per oltre 330 mila dollari, a cui va aggiunta una quota destinata alla beneficenza che porta il valore dell'acquisto a oltre 360 mila dollari. Alla vigilia dell'asta, ci si aspettava un prezzo di acquisto più alto, con previsioni che azzardavano addirittura il milione di dollari.

Uno dei primi offerenti sembra essere stato Palmer Luckey, co-fondatore della società di realtà virtuale Oculus ora di Facebook. Su Twitter a febbraio dichiarava di voler "digitalizzare e preservare la storia dei videogiochi fisici" e che "la realtà virtuale garantirà che l'originale l'esperienza sopravviva per sempre. Prima che si affermi definitivamente, però, dobbiamo mantenere i dispositivi del passato vivi e funzionanti".

In realtà la Nintendo PlayStation è stata acquistata da Greg McLemore, imprenditore e appassionato collezionista di videogiochi d'epoca. Fondatore di Pets.com, un e-commerce che ebbe molto successo prima della "bolla delle dot-com", McLemore vuole creare un grande museo dei videogiochi. Ne faranno parte, oltre alla Nintendo PlayStation, le sue collezioni di riviste commerciali e opere d'arte originali, oltre ai circa 800 coin-op che possiede.

Infine, qualche riga sulla storia dei videogiochi per capire come i marchi Nintendo e PlayStation possano ritrovarsi sulla medesima console. Nel 1988, infatti, Nintendo contattò Sony per elaborare un sistema di gioco che fosse dotato di un lettore CD-ROM per gestire contenuti multimediali di nuova generazione. Nintendo stava lavorando sullo SNES, ma appunto avvertì la necessità di dotare il sistema di un lettore ottico innovativo per i tempi.

La collaborazione tra Sony e Nintendo sfociò nella macchina che vedete nelle foto, ovvero una sorta di ibrido tra SNES e PlayStation. Sony, infatti, presentò questo sistema al Computer Electronic Show del 1991. Ma subito dopo successe qualcosa, Sony e Nintendo smisero di collaborare e la seconda si rivolse a Philips per la sua tecnologia sui lettori ottici.

Quel sistema entrò proprio per questo nella leggenda. Pochissimi ebbero la fortuna di poterlo vedere dal vivo, proprio perché non fu mai prodotto su larga scala. Si dice che solo 200 esemplari siano mai stati prodotti. La rivalità degli anni successivi nel mondo delle console tra Sony e Nintendo avrebbe fatto il resto.