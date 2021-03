La ministra Fabiana Dadone ha un canale Twitch e parla di eSports

La neoministra per le Politiche giovanili, Fabiana Dadone, ha deciso di avere una presenza su Twitch, la piattaforma incentrata sul gaming e gli eSports che dal pubblico giovane è sempre più vista come l'alternativa moderna alla televisione. "Un ministro su Twitch? Proprio così!" ha scritto la ministra su Twitter, definendo Twitch come "un nuovo mezzo per dialogare con i giovani".

Una ministra su Twitch!

L'inaugurazione del canale è stata fatta con un'intervista a Riccardo "Reynor" Romiti, il giovanissimo campione del mondo di Starcraft 2. La ministra si è mostrata molto interessata alle tematiche videoludiche, a cosa significa essere un pro player e a come ci si allena, considerando gli eSports come un universo di dignità pari a quello degli sport tradizionali.

Un gioco di eSports come Starcraft 2 sviluppa "il pensiero laterale, consente di apprendere competenze strategiche, sviluppare capacità di problem solving e la gestione dello stress" secondo la ministra. La quale ha anche chiesto a Reynor cosa può fare la politica per i più giovani, e il ragazzo ha risposto che basterebbe che ci si rivolgesse maggiormente a loro. Reynor sarà invitato a Roma e sarà presentato alle istituzioni non appena l'emergenza sanitaria lo permetterà.

Fabiana Dadone ha 37 anni ed è deputata dal 2013. Dal 2019 al 2021 è stata ministro per la pubblica amministrazione nel governo Conte II e ora fa parte anche del governo Draghi. Il suo obiettivo è porsi sullo stesso piano dei più giovani, incontrando i loro interessi e supportando le proprie passioni. Qualche giorno fa, ritraendosi su Facebook con una maglietta dei Nirvana: ha scritto: "Ho 37 anni e sono una "ragazzina" (per questo Paese) ma faccio il Ministro, non sono sposata ma scelgo ogni giorno di stare col mio compagno, ho due figli bellissimi che portano il mio cognome pur non essendo ragazza madre, amo la musica rock pesante ma non mi vesto in maniera "alternativa", guardo film strappalacrime ma sono emotivamente fredda come il ghiaccio. Sono un ammasso di stereotipi e nel corso della vita mi è stato fatto notare molte volte".

L'incontro della politica con Twitch non inizia adesso. La parlamentare statunitense Alexandria Ocasio-Cortez ha già fatto esperimenti con la piattaforma e l'ha sfruttata per la recente campagna elettorale che ha portato alla vittoria di Joe Biden. Ocasio-Cortez, anche lei molto giovane (è stata la donna più giovane eletta alla carica parlamentare nella storia statunitense), ha anche fatto alcune sessioni di gaming vero e proprio, in particolare su Among Us.

Twitch è quindi sempre più un luogo dove poter conseguire consensi, non solo perché popolato dai più giovani ma anche e soprattutto perché è la "casa" degli eSports, un universo che raccoglie un fatturato sempre più importante e che attira sponsor provenienti dai settori più disparati. Ne sentiremo sempre più parlare nelle prossime settimane anche per l'ormai imminente eSerie A Tim, primo campionato eSports organizzato dalla Lega Serie A che ha inizio proprio nella giornata di oggi (si gioca su FIFA 21). 17 squadre di Serie A vi partecipano con un proprio pro player, ingaggiato e pagato regolarmente come un giocatore professionista. Ai pro player sono affiancati dei giocatori selezionati dal mondo amatoriale, che dovranno confrontarsi con i "colleghi" più esperti.