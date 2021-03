Starcraft 2, il nuovo campione del mondo è italiano: il trionfo di Reynor

For the first time in 11 years #IEM has a non Korean champion. For the second time ever @esportstarcraft has a non Korean world champion.



2021 🇮🇹 Reynor

2020 🇰🇷 Rogue

2019 🇰🇷 soO

2018 🇰🇷 Rogue

2017 🇰🇷 TY

2016 🇰🇷 Polt

2015 🇰🇷 Zest

2014 🇰🇷 sOs

2013 🇰🇷 YoDa

2012 🇰🇷 MC

2011 🇰🇷 Ace