La Juventus torna in FIFA dopo il nuovo accordo con EA Sports: non si chiamerà più Piemonte Calcio

EA Sports e Juventus hanno annunciato una nuova partnership pluriennale che vedrà il ritorno della Juventus nella serie di giochi di calcio di EA con FIFA 23, in uscita il 30 settembre. Oltre alla partnership con il club, l'ex calciatore Claudio Marchisio si unirà come Eroe FUT e l'attuale giocatore Dušan Vlahović sarà un ambasciatore di FIFA 23. Gli Eroi di FUT sono alcuni dei giocatori più memorabili che hanno calcato i campi da gioco, ora incapsulati in nuovi oggetti di gioco che rappresentano i momenti indimenticabili che li hanno trasformati in idoli dei tifosi.

"Siamo orgogliosi di tornare al fianco di EA SPORTS", è la dichiarazione diramata dalla Juventus. "La partnership con EA SPORTS va oltre il concetto di partnership tradizionale, insieme nel progetto condiviso di guardare al futuro, parlare alle nuove generazioni, cavalcare l'onda delle nuove tendenze, della cultura urbana e del lifestyle. Abbiamo scelto EA SPORTS per fare un ulteriore passo avanti perché è un partner che condivide la nostra visione e le nostre ambizioni. Siamo felici di fare questo percorso con un marchio che si distingue per originalità, unicità e innovazione, come Juventus".

L'accordo tra EA Sports e Juventus pone fine a una grave lacuna nelle licenze dei giochi della serie FIFA: dopo la partnership di esclusività raggiunta con Konami negli anni scorsi, infatti, EA Sports era stata costretta a chiamare la compagine bianconera Piemonte Calcio.

All'inizio di luglio, Electronic Arts ha reso noti i dettagli di FIFA 23 che, tra le altre cose, conterrà aggiornamenti alla tecnologia HyperMotion2, disponibile per la prima volta anche nella versione PC. Con 300 partner su licenza, che consentono ai giocatori di accedere a più di 19.000 atleti in 700 squadre, in 100 stadi e in oltre 30 campionati in tutto il mondo, FIFA 23 è il luogo in cui è possibile giocare in competizioni iconiche come la UEFA Champions League, la UEFA Europa League, la nuovissima UEFA Europa Conference League, la Premier League, la Bundesliga, LaLiga Santander, la CONMEBOL Libertadores, la CONMEBOL Sudamericana e ora come Juventus in Serie A.