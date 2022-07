FIFA 23 è ufficiale: ecco le novità e il trailer di presentazione

FIFA 23 è ufficiale con le prime novità e il trailer di presentazione. EA Sports parla per il nuovo capitolo del suo gioco di calcio di tecnologia HyperMotion2: i movimenti della squadra e dei giocatori sul campo sono più reattivi, intelligenti e autentici, sia che si tratti di lottare contro un difensore o di rivendicare una palla aerea contro un attaccante come un portiere. I giocatori potranno inoltre contare su un nuovo sistema di dribbling, una transizione più naturale e fluida verso il tiro, una nuova meccanica di accelerazione, una maggiore consapevolezza dei giocatori e molto altro ancora.

HyperMotion per la prima volta sarà disponibile anche sulla versione PC di FIFA (quella dello scorso anno non era next-gen), oltre che su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC e Stadia. Inoltre, le versioni PlayStation 5, Xbox Series X|S Stadia e PC di FIFA 23 saranno compatibili con il cross-play. Le versioni PlayStation 4 e Xbox One di FIFA 23 saranno compatibili tra loro.

Con il debutto delle squadre di club femminili, in FIFA 23 sono state aggiunte nuove animazioni ispirate ai movimenti delle giocatrici reali. FIFA 23 presenta ora squadre di club femminili con la Barclays Women's Super League e la Division 1 Arkema che si uniscono alle più grandi stelle e squadre, tra cui 19.000+ giocatori in 700+ squadre in oltre 100 stadi e più di 30 campionati. FIFA 23 è l'unico gioco in cui è possibile giocare le iconiche UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Europa Conference League, CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Sudamericana, Premier League, Bundesliga e LaLiga Santander.

FIFA 23 presenta una serie di progressi e innovazioni nelle modalità Carriera, Pro Club, Volta Football, FIFA 23 Ultimate Team e altre ancora. Il nuovo sistema di allenamento del Centro di Formazione darà anche ai giocatori nuovi e meno esperti la possibilità di imparare facilmente i fondamenti del gioco e di affinare le proprie abilità prima di buttarsi in una partita.

Per la prima volta, i fan avranno anche l'opportunità di giocare la Coppa del Mondo FIFA maschile e femminile nello stesso gioco, con la Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 e la Coppa del Mondo FIFA femminile Australia e Nuova Zelanda 2023, con ulteriori dettagli che verranno forniti in seguito.

FIFA 23 è sviluppato da EA Vancouver e EA Romania e sarà disponibile il 30 settembre. L'accesso anticipato per FIFA 23 Ultimate Edition inizia il 27 settembre 2022. Come si è appreso nei giorni scorsi, FIFA 23 vedrà per la prima volta una donna in copertina.