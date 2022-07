FIFA 23: per la prima volta (e ultima) una donna sulla copertina della Ultimate Edition

EA ha annunciato le star di copertina di FIFA 23, l'ultimo suo gioco di calcio con la parola FIFA nel titolo. La Ultimate Edition, che avrà la stessa copertina in tutte le nazioni in cui il gioco sarà disponibile, vedrà l'apparizione di Sam Kerr, calciatrice australiana del Chelsea. Sarà accompagnata da Kylian Mbappé del Paris Saint-Germain, che per la terza volta di fila apparirà sulle copertine dei giochi della serie EA Sports.

Sam Kerr è considerata come una delle migliori calciatrici del mondo, dopo essere stata selezionata per il Pallone d'Oro femminile ogni anno da quando esiste il premio e dopo essersi classificata al terzo posto nella classifica dello scorso anno. Con il Chelsea, ha vinto due campionati.

La presenza dell'atleta australiana sulla copertina, inoltre, conferma che FIFA 23 consentirà per la prima volta di giocare la Women's Super League, la massima lega di calcio femminile in Inghilterra. Non è la prima volta, invece, che è possibile giocare con squadre femminili in FIFA, visto che nelle passate stagioni sono state disponibili nelle modalità Volta e Pro Club o come nazionali.

FIFA 23 debutterà definitivamente nella giornata di domani alle ore 18:00, quando verrà mostrato il primo trailer ufficiale, accompagnato da tutti gli annunci sulle novità di gioco.

Quanto alla presenza di donne sulle copertina di FIFA, dobbiamo segnalare Steph Catley, Alex Morgan e Christine Sinclair sulle copertine delle versioni australiana, americana e canadese di FIFA 16, insieme a Lionel Messi. Ma, appunto, si trattava di copertine molto più connotate localmente.

In Inghilterra, inoltre, si svolge in questi giorni il Campionato europeo femminile di calcio, dove purtroppo la nazione italiana è stata eliminata ieri sera.