La demo gratuita di Unreal Engine 5 in stile Superman è stata rubata e messa a pagamento su Steam

Questa tech demo è basata su City Sample, la "base" di Matrix Il Risveglio messa gratuitamente a disposizione degli appassionati tramite il marketplace di Unreal Engine. Quando il programmatore, Tyson Butler-Boschma, l'ha messa online gratuitamente nello scorso mese di aprile ha ottenuto un discreto successo sui social e su YouTube, ma ora è protagonista di un fatto alquanto increscioso.

Dei malintenzionati hanno infatti sottratto a Tyson il sorgente della demo e hanno messo quest'ultima a pagamento su Steam, dove si può acquistare dall'1 novembre a 10 dollari e dove è ancora disponibile. Nonostante il caso stia diventando di dominio pubblico, con una segnalazione di Insider Gaming, infatti, Valve non ha ancora provveduto alla rimozione del gioco.

Tyson afferma che la demo è stata caricata su Itch.io all'inizio di quest'anno, il che ha consentito ai giocatori di provare questo concept game che ricorda Superman, ma che ovviamente è realizzato senza licenza ufficiale. Tyson ha anche detto a Insider Gaming di aver presentato una richiesta di rimozione in ottemperanza al DMCA (Digital Millennium Copyright Act) a Steam il 7 novembre, ma che Valve non ha ancora risposto. Non solo, le cose sono peggiorate ulteriormente perché i truffatori hanno inoltrato una contro-richiesta DMCA con cui puntano alla rimozione dei contenuti relativi a Superman Unreal Engine 5 da YouTube.

Per potersi difendere, Tyson è costretto a inoltrare le proprie informazioni personali ai truffatori. In breve, questo significa che i truffatori avranno il vero nome, il numero di telefono e l'indirizzo di Tyson, se quest'ultimo deciderà di controbattere alla richiesta di rimozione dei contenuti da YouTube. Secondo i truffatori, però, Tyson avrebbe lavorato per loro alla realizzazione del progetto e in un secondo momento avrebbe cercato di "tenere tutto per sé".

Le cose stanno in maniera differente secondo la ricostruzione del giornalista di Insider Gaming. Tyson gli avrebbe mostrato la dashboard che mostra il numero di download e le visualizzazioni ottenute tramite Itch.io. Il fatto che il concept Superman Unreal Engine 5 sia disponibile in forma completamente gratuita su Itch.io e che invece abbia un costo su Steam sembrerebbe confermare la tesi di Insider Gaming.