L'iconica Torre di Destiny 1 è stata ricreata in Call of Duty Black Ops 3

L'anno scorso, EasySkanka e il suo team hanno annunciato i loro piani per creare una replica 1:1 della Torre di Destiny in Call of Duty Black Ops 3 Zombi. Dopo un anno di duro lavoro, all'inizio di questa settimana Destiny 1 Tower Outbreak è stato finalmente rilasciato in versione beta su Steam Workshop, lo spazio che accoglie le mod dei giochi, offrendo ai fan del gioco l'opportunità di rivivere questo iconico luogo del Destiny originale.

La mappa per la modalità Zombi di Call of Duty Black Ops 3 include non solo la Torre ma anche tutti gli Easter Egg, le armi, i nemici, gli NPC e le sorprese che si potevano trovare nel primo Destiny. Una replica 1:1 che trasmette l'amore di questi appassionati sia verso Destiny che verso Black Ops 3, dove nulla è lasciato al caso e che ha richiesto moltissimo tempo per poter essere portata a termine.

Inoltre, l'ambizioso progetto non si limita a rendere omaggio al leggendario hub dell'universo di Destiny; ma migliora l'esperienza incorporando delle novità tra cui armi RNG leggendarie ed esotiche, una colonna sonora personalizzata e e nuovi effetti sonori per le armi e gli NPC. Non mancano Super personalizzate per le classi dei Cacciatori, degli Stregoni e dei Titani, così come nuove abilità per le granate e un'interfaccia utente che ricorda quella del Destiny originale.

Per quanto riguarda le sorprese, i giocatori possono esplorare per ritrovare oggetti da collezione come Jade Rabbit, il pollo domestico di Cayde-6 chiamato Colonel e Lakshmi-2 impalata su uno spuntone. Tra i personaggi non giocanti con cui è possibile interagire troviamo Cayde-6, Shiro-4, Lord Saladin e Xur.

Per quanto riguarda le armi, sulla mappa sono presenti terminali fissi che consentono di acquistare varie armi come Submission, Perfect Paradox, The Immortal e altre ancora. Tuttavia, le armi esotiche migliori, come da tradizione in Destiny, si trovano solo da Xur. Ciascuna di queste armi restituisce un feeling simile a quello di Destiny, ma in certi casi godono di perk supplementari che innescano effetti diversi.

Nel primo Destiny, la Torre era il principale hub sociale dove i giocatori potevano interagire con altri giocatori, ritirare missioni, acquistare oggetti, potenziare i loro equipaggiamenti e ricevere istruzioni per le varie attività disponibili nel gioco. Era essenzialmente il centro operativo per i Guardiani, i protagonisti del gioco, fungendo da punto di partenza per molte delle loro avventure.

D'altronde, non solo la Torre di Destiny è esplorabile in questa mod, perché gli autori hanno aggiunto anche una seconda location amata dagli appassionati del gioco originale, ovvero Felwinter Peak, la roccaforte innevata in cima alla montagna introdotta nell'espansione I Signori del Ferro.

Questi contenuti sono stati rilasciati in versione beta, con gli autori che promettono un risultato finale ancora migliore e altre possibilità di gioco, come la missione esotica Zero Hour. Ricordiamo, infine, che Destiny 2 La Forma Ultima uscirà martedì 4 giugno 2024 su PlayStation, Xbox e PC. Quanto a Destiny 1, invece, oggi è molto difficile tornare a giocarlo, ed è possibile essenzialmente solo tramite emulatore. Un'altra ragione che conferisce fascino al lavoro di questi appassionati.