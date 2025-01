L'esclusiva PS5 Rise of the Ronin arriva su PC

L'esclusiva PlayStation 5 Rise of the Ronin arriverà finalmente su PC. Lo sviluppatore Koei Tecmo ha ufficialmente rivelato che il gioco sarà disponibile su Steam dall'11 marzo 2025

La versione PC di Rise of the Ronin si avvarrà del supporto per la risoluzione 8K, alle DirectX 12 Ultimate, ai display ultra-wide e super ultra-wide. Ci saranno i 120 frame per secondo, così come il ray tracing e l'audio 3D. In aggiunta, ci sarà un'interfaccia utente riprogettata per i comandi con il mouse, oltre a input personalizzabili per la tastiera che per il mouse.

Lo sviluppatore ha confermato che la versione PC trarrà vantaggio dall'aggiunta di AMD Fidelity FX Super Resolution e dal supporto per Nvidia DLSS e Reflex. Su Steam è già possibile pre-acquistare Rise of the Ronin a un prezzo peraltro sensibilmente più basso di quello che fu il prezzo di lancio della controparte PlayStation 5 lo scorso 22 marzo 2024. Si parla, infatti, di 49,99€ contro 69,99€.

Chi pre-ordina la versione PC riceverà lo stesso bonus pre-ordine offerto ai giocatori PS5, un pacchetto di oggetti ispirati a Ninja Gaiden (di cui è stato recentemente annunciato il quarto capitolo, sotto la responsabilità sempre di Team Ninja). Questo include la katana e l'armatura dell'Iga Ninja, oltre all'accesso anticipato a quattro stili di combattimento in-game. In generale, non è l'aggiunta più essenziale, ma è un bel bonus per chi è ansioso di tuffarsi nel gioco fin dal primo giorno.

Come suggerisce il titolo, il protagonista dell'ultima opera di Team Ninja è un ronin, un guerriero senza padroni che intraprende un viaggio attraverso un Giappone "all'alba di una nuova era".

Il setting scelto per questo GdR d'azione catapulta i giocatori nel XIX secolo, più precisamente al termine del periodo Edo, un momento noto come Bakumatsu: "sono tempi bui per il Giappone che si ritrova a combattere contro governatori dispotici e malattie letali, mentre l'influenza dell’Occidente cresce sempre di più e imperversa la guerra civile tra lo shogunato Tokugawa e le fazioni contrarie".

Rise of the Ronin propore un'ambientazione open world dove il protagonista può imbracciare katana e altre armi bianche, così come le più moderne bocche da fuoco - un mix che incarna la peculiarità di quest'epoca storica. Yasuda sottolinea quanto sia importante per il suo team ritrarre "nel modo più approfondito possibile" una delle rivoluzioni più importanti della storia giapponese, includendo anche i retroscena più crudi "che molti preferirebbero ignorare".