Ninja Gaiden 4: Team Ninja e PlatinumGames uniscono le forze per il ritorno della celebre saga d'azione

Dopo oltre un decennio di attesa, Team Ninja riporta sotto i riflettori Ninja Gaiden con un nuovo capitolo numerato. Ninja Gaiden 4 arriverà su Xbox Series X|S, PS5 e PC (al day one su Xbox Game Pass Ultimate) nell'autunno 2025, sviluppato in collaborazione con PlatinumGames, studio noto per titoli come Bayonetta e NieR: Automata. L'annuncio, avvenuto durante l'Xbox Developer Direct (dove c'è stato anche il reveal del gameplay di DOOM: The Dark Ages), ha svelato dettagli sul gameplay, la trama e una nuova ambientazione che promette di alzare ulteriormente l'asticella per i giochi d'azione.

Il gioco introduce Yukumo, giovane ninja del clan Raven, impegnato in una missione che lo condurrà attraverso una Tokyo cyberpunk, devastata dalla pioggia maledetta nota come Darkrot, generata da un drago maligno. Al suo fianco tornerà Ryu Hayabusa, protagonista storico della serie, la cui rivalità con il clan Raven sarà al centro della trama. Tuttavia, gli indizi suggeriscono che i due dovranno unire le forze contro una minaccia comune.

Il gameplay mantiene le radici del franchise, con combattimenti rapidi e tecnici che includono parate precise, contrattacchi e mosse finali brutali. Yukumo porterà un arsenale unico, tra cui un’ala magica utilizzabile per attacchi aerei ed energia oscura capace di colpire intere orde di nemici. Non mancheranno boss fight memorabili, come uno scontro con il demone mostrato nel trailer di debutto.

Tra i nemici, oltre ai demoni tradizionali, compaiono anche membri dell’Ordine del Drago Divino, enforcer dotati di armi futuristiche che daranno filo da torcere ai protagonisti. Gli scontri si alterneranno tra battaglie contro gruppi di nemici e intensi duelli uno contro uno.

L’unione tra Team Ninja e PlatinumGames segna una collaborazione d’alto profilo, che unisce due studi maestri dell’azione in un progetto ambizioso. Con il debutto previsto anche su Game Pass al lancio, Ninja Gaiden 4 punta a catturare sia i veterani della serie che i nuovi giocatori.

Restando in casa Ninja Gaiden, allo stesso evento è stato annunciato anche NINJA GAIDEN 2 Black, remaster del titolo rilasciato originariamente nel 2008 e subito disponibile su Xbox Series X|S, PlayStation5 e Windows PC via Steam e Microsoft Store.