DOOM: The Dark Ages, requisiti tecnici PC: obbligatoria una GPU con supporto hardware al ray tracing

DOOM: The Dark Ages uscirà su PC il 15 maggio. I requisiti tecnici fissano dei paletti: necessaria una GPU con supporto in hardware al ray tracing e che abbia almeno 8 GB di VRAM. Questo taglia fuori alcune GPU ancora piuttosto popolari.

DOOM: The Dark Ages uscirà ufficialmente su PC il 15 maggio e altre piattaforme, come vi abbiamo raccontato nella nostra anteprima che vi invitiamo a leggere. Contestualmente, per celebrare questo annuncio, gli sviluppatori hanno condiviso un nuovo trailer e, soprattutto, buona parte dei requisiti tecnici per PC.

DOOM: The Dark Ages è il prequel di Doom (2016) e Doom Eternal, titoli che abbiamo adorato e che sono stati giustamente acclamati dalla critica. In questo terzo capitolo della saga moderna di DOOM, i giocatori saranno chiamati a vestire i panni insanguinati del Doom Slayer, in una guerra dal sapore medioevale contro l'Inferno.

Basato sulla nuova generazione del motore grafico id Tech, l'id Tech 8, DOOM: The Dark Ages richiederà una GPU con supporto in hardware al ray tracing per essere giocato su PC, anche per quanto concerne le specifiche minime. I dettagli tecnici per giocarci in Path Tracing, invece, saranno rivelati in seguito, ma schede come la GeForce RTX 5090 saranno sicuramente chiamate in causa. Bando alle ciance, veniamo ai requisiti:

MINIMI (1080p/60 FPS/impostazione di dettaglio Low)

Sistema operativo: Windows 10 64 bit / Windows 11 64 bit

CPU: AMD Zen 2 o Intel 10a Gen @ 3,2 GHz con 8 core / 16 thread o superiore (esempi: AMD Ryzen 7 3700X o superiore, Intel Core i7 10700K o superiore)

GPU: NVIDIA o AMD con supporto hardware al ray tracing e 8 GB di VRAM dedicata o superiore (esempi: NVIDIA RTX 2060 Super o superiore, AMD RX 6600 o superiore)

RAM: 16 GB

Storage: SSD NVMe da 512 GB o superiore (100 GB disponibili)

RACCOMANDATI (1440p/60 FPS/impostazione di dettaglio High)

Sistema operativo: Windows 10 64 bit / Windows 11 64 bit

CPU: AMD Zen 3 o Intel 12a Gen @ 3,2 GHz con 8 core / 16 thread o superiore (esempi: AMD Ryzen 7 5700X o superiore, Intel Core i7 12700K o superiore)

GPU: NVIDIA o AMD con supporto hardware al ray tracing e 10 GB di VRAM dedicata o superiore (esempi: NVIDIA RTX 3080 o superiore, AMD RX 6800 o superiore)

RAM: 32 GB

Storage: SSD NVMe da 512 GB o superiore (100 GB disponibili)

ULTRA 4K (2160p/60 FPS/impostazione di dettaglio Ultra)

Sistema operativo: Windows 10 64 bit / Windows 11 64 Bit

CPU: AMD Zen 3 o Intel 12a Gen @ 3,2 GHz con 8 core / 16 thread o superiore (esempi: AMD Ryzen 7 5700X or better, Intel Core i7 12700K or better)

GPU: NVIDIA o AMD con supporto hardware al ray tracing e 16 GB di VRAM dedicata o superiore (esempi: NVIDIA RTX 4080 o superiore, AMD RX 7900XT o superiore)

RAM: 32 GB

Storage: SSD NVMe da 512 GB o superiore (100 GB disponibili)

DOOM: The Dark Ages manda definitivamente in pensione schede come le GeForce GTX serie 1000 e 1600, ma anche soluzioni come le Radeon RX 5700 e 5700 XT, le prime GPU basate su architettura RDNA. Inoltre, sono richiesti almeno 8 GB di VRAM, il che taglia fuori una GPU ancora piuttosto usata come la GeForce RTX 2060.