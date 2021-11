Kojima Productions apre un nuovo studio dedicato a cinema e TV. Annunci in arrivo?

La software house fondata da Hideo Kojima (Metal Gear Solid) ha inaugurato una nuova divisione in quel di Los Angeles, California. Il neonato studio si occuperà di cinema, televisione e musica, realizzando nuove opere d'intrattenimento basate sulle proprietà intellettuali di Kojima Productions, prima fra tutte Death Stranding. L'annuncio arriva da Riley Russell, veterano dell'industria che ha lavorato per ben 28 anni presso Sony PlayStation ricoprendo diversi ruoli amministrativi: sarà lui a guidare la divisione 'hollywoodiana' della compagnia giapponese.

Film e serie TV nel mirino di Hideo Kojima

"La nuova divisione avrà il compito di lavorare con professionisti talentuosi e creativi negli ambiti della televisione, della musica e del cinema, nonché nella più familiare industria dei videogiochi", ha dichiarato Riley Russell ai microfoni di GamesIndustry. "[...] Siamo davvero entusiasti e non vediamo l'ora di lavorare con i migliori talenti dell'intrattenimento, facenti parte di tutte le industrie dell'intrattenimento", ha aggiunto il dirigente americano.

Russell spiega che il suo team ha l'obiettivo di espandere la 'reach' delle proprietà intellettuali controllate da Kojima Productions, fino a diventare parte integrante della cultura popolare internazionale. In parole povere, giochi come Death Stranding potrebbero presto approdare sul piccolo e grande schermo con una serie TV o un lungometraggio. È così che Hideo Kojima potrà realizzare la sua vocazione cinematografica, del resto il padre di Metal Gear ha sempre dato grande dimostrazione del suo talento da regista e sceneggiatore.

Anche Yoshido Fukuda, manager dello sviluppo del business di Kojima Productions, ha voluto dire la sua: "Trovare nuovi modi per intrattenere, coinvolgere e dare valore ai nostri fan è essenziale in un mondo narrativo in rapida e continua evoluzione". Come spiega Fukuda, la nuova divisione "porterà lo studio in ancora più aree, per presentare le nostre narrazioni oltre i videogiochi e per offrire ai nostri fan nuovi modi per comunicare e immergersi in questi spazi".

Occorre specificare, in ogni caso, che Kojima Productions non ha ancora svelato quale sarà il primo prodotto della nuova divisione. Con ogni probabilità assisteremo a un annuncio nei prossimi mesi, quando il team supervisionato da Riley Russell presenterà la sua creazione.