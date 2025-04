Kingdom Come Deliverance II: arriva la modalità Hardcore per rendere il gioco ancora più difficile

Kingdom Come Deliverance II è il modo perfetto per rivivere l'epoca medievale: fornisce un'esperienza profonda e molto lunga (servono almeno 100 ore per completarlo) e non è certo facile da affrontare, già nella versione di base. Il team di sviluppo Warhorse Studios, però, non si accontenta e rilascia una nuova modalità per rendere l'esperienza ancora più punitiva.

Il nuovo livello di difficoltà esclude completamente riferimenti come bussola, posizione sulla mappa e viaggi rapidi. Questo costringe i giocatori a orientarsi interrogando personaggi non giocanti o affidandosi alla memoria, proprio come avrebbe fatto un cittadino del MedioEvo.

Chi attiva questa modalità dovrà inoltre selezionare almeno tre malus tra quelli disponibili: Mal di schiena riduce la capacità di trasporto, Sonnambulo provoca risvegli in luoghi imprevisti diversi dal letto in cui si è andati a dormire, mentre Henry affamato aggrava la necessità di cibo. L’insieme di questi fattori punta a creare le condizioni per una progressione meno prevedibile e a potenziare l’immedesimazione.

Secondo il senior game designer Karel Kolmann, il team ha ripreso solo alcuni tratti della modalità Hardcore del primo titolo per offrire una nuova impostazione, più centrata sull’interazione ambientale e sull'esplorazione priva di riferimenti visivi tradizionali. “Abbiamo aggiunto la possibilità di chiedere informazioni ai viandanti lungo le strade. È un approccio più coinvolgente alla perdita dell’orientamento,” ha spiegato Kolmann.

Accanto alla nuova modalità arriva anche il Kit del Prode Cacciatore, disponibile come contenuto extra per chi non ha acquistato la Gold Edition. Il set include otto elementi estetici ispirati alla tradizione venatoria, tra cui il cappello di Sant’Uberto, la giubba di Nimrod e la balestra di Artemide, accompagnata da 30 dardi dedicati.

Il pacchetto aggiunge opzioni estetiche pensate per chi vuole affrontare l'esplorazione delle foreste mantenendo un equipaggiamento tematicamente coerente con l’ambientazione. Kingdom Come: Deliverance II è disponibile su PC, PlayStation 5, PlayStation 5 Pro e Xbox Series X|S nelle edizioni Standard, Gold e Collector’s.