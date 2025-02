Joy-Con come mouse? Nintendo Switch 2 potrebbe spingersi oltre

Alcuni brevetti di Nintendo potrebbero anticipare le nuove funzionalità che accompagnato Switch 2. Tra queste, la possibilità di utilizzare i Joy-Con come mouse e una nuova docking station dedicata per i controller

Con l'arrivo di Nintendo Switch 2, anticipata ufficialmente lo scorso 16 gennaio, sono circolate numerose voci sulle nuove funzionalità della console, tra cui l'utilizzo dei Joy-Con come mouse. Di recente, è stato rintracciato il brevetto che descrive questa nuova opportunità offerta dai controller della console ibrida, ma pare che Nintendo si sia spinta perfino oltre.

Il brevetto è completamente in giapponese (ovviamente), ma dalla traduzione automatica è possibile estrapolare alcuni elementi davvero interessanti. Innanzitutto, il sensore: secondo quanto registrato nel brevetto, i Joy-Con avrebbero un sensore (probabilmente ottico) collocato nella parte laterale. Posizionando il lato dei pulsanti SR e SL verso il basso, il controller può svolgere "operazioni da mouse".

Nelle immagini, infatti, si vede il Joy-Con destro impugnato come un mouse con il pollice posizionato sullo stick analogico e i due grilletti dorsali a fare da clic destro e sinistro. In un'altra immagine, è possibile anche vedere il Joy-Con sinistro essere utilizzato in maniera tradizionale, molto probabilmente per il movimento del personaggio.

Gli appassionati di FPS avranno già visto configurazioni simili: si tratta di una soluzione molto simile al T.A.C. (Tactical Assoult Commander) di HORI e alle proposte simili che emulano la combo mouse e tastiera su PC. D'altronde, esclusive come Splatoon si sposerebbero alla perfezione con queste nuove funzionalità.

Nintendo avrebbe anche sviluppato un secondo controller, con un layout più tradizionale e doppia impugnatura, ma con le stesse caratteristiche dei Joy-Con. Tuttavia, in questo caso, l'utilizzo come mouse appare decisamente più scomodo.

Tra i brevetti registrati dalla società di Kyoto vi è anche un sistema magnetico per collegare la fascia per il polso ai Joy-Con. La parola "magnete" viene ripetuta 335 volte nella descrizione del brevetto, il che fa pensare che i nuovi controller di Switch si colleghino anche alla console magneticamente – senza la slitta attualmente presente sull'originale Switch.

Infine, nello stesso brevetto, è presente una docking station con connettore USB-C per ricaricare separatamente due Joy-Con. Come sempre, va chiarito che la registrazione di un brevetto non impone la produzione del prodotto. Potrebbero essere soluzioni semplicemente valutate da Nintendo e scartate nella versione definitiva.

Tuttavia, nel trailer rilasciato a gennaio è possibile osservare due Joy-Con scorrere su una superficie esattamente come mostrato all'interno del brevetto. La presenza del sensore, quindi, è piuttosto probabile. Lo stesso si può dire dell'attacco magnetico, poiché dal filmato è chiaro che non vi sarà una slitta per collegare i controller alla console. Certo, questo non garantisce che il sistema sarà magnetico, ma anche in questo caso le probabilità sono alte.

Al momento non abbiamo alcuna informazione in merito alle specifiche, ma le più recenti indiscrezioni suggeriscono che la nuova ibrida abbia una potenza tale da supportare la maggior parte dei progetti tripla A futuri con gli sviluppatori pronti a supportare la console. Nintendo terrà un Direct il prossimo 2 aprile alle ore 15:00 italiane durante il quale verranno approfondite tutte le caratteristiche di Switch 2.