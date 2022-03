John Romero è tornato a creare livelli per Doom 2 per sostenere l'Ucraina

John Romero, uno dei più famosi creatori di videogiochi, ha rivelato sui propri canali social un'iniziativa a sostegno della popolazione ucraina. "Per sostenere il popolo ucraino e gli sforzi umanitari della Croce Rossa e del Fondo centrale di risposta alle emergenze delle Nazioni Unite, sto rilasciando un nuovo livello DOOM II e chiedo una donazione di 5 euro", ha twittato, aggiungendo che il 100% dei ricavi andrà devoluto ai destinatari menzionati.

One Humanity: un nuovo livello per Doom 2

John Romero aveva ripreso a creare livelli per i suoi shooter classici nel 2019, quando rilasciò Sigil, la sua ultima mod del primo Doom. Successivamente annunciò un sequel per Sigil come mod di Doom 2, ma lo stiamo ancora aspettando.

Chiamato "One Humanity", si tratta dunque del primo livello per Doom 2 che Romero realizza dal lancio del gioco, nel 1994. Naturalmente non ci troviamo al cospetto di una rivoluzione del mitico sparatutto in prima persona. Però, è interessante che Romero abbia scelto proprio questo modo per dare il proprio contribuito alla crisi umanitaria nata in seguito all'esplosione del conflitto.

La community che si occupa di creazione di contenuti e di modding per Doom 2 è ancora decisamente attiva, anche se sono passati ormai quasi 30 anni dal rilascio del gioco. Il megawad Sigil realizzato proprio da Romero, d'altronde, dimostra come sia ancora possibile fare cose davvero interessanti con il motore di Doom.

Per altre informazioni e per acquistare Doom 2: One Humanity cliccate qui.