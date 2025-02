John Carmack: la VR non funziona sul PC. Beat Saber molto meglio di Half Life Alyx

Il leggendario sviluppatore John Carmack ha recentemente espresso scetticismo sul futuro dei giochi VR per PC, definendoli una "nicchia elitaria". In un post su X ha sottolineato invece l'importanza dei visori standalone come Meta Quest.

John Carmack, figura di spicco nello sviluppo di giochi first-person shooter e nella tecnologia VR, ha recentemente condiviso alcune riflessioni sullo stato attuale e sulle prospettive future dei giochi VR per PC. Nello specifico, Carmack, noto per il suo ruolo chiave nella creazione di titoli iconici come Doom e Quake, ha espresso una visione piuttosto critica riguardo al potenziale di mercato dei giochi VR per PC.

Il leggendario sviluppatore ha definito il segmento della VR per personal computer una "nicchia elitaria", suggerendo che, nonostante il valore e l'importanza di supportare questa tecnologia, è improbabile che si trasformi in un successo paragonabile alle console tradizionali, per non parlare di quello avuto con il mercato mobile. Secondo Carmack, infatti, la vera rivoluzione nel campo della realtà virtuale è stata l'introduzione di visori standalone come Meta Quest.

Secondo Carmack la VR su PC non avrà mai successo

Nel suo post su X, Carmack ha scritto che non c'è stato un singolo titolo AAA a catalizzare l'adozione di massa della VR. Con grande sorpresa per i lettori, lo sviluppatore ha affermato che "Beat Saber è stato molto più importante di Half-Life: Alyx". Una dichiarazione che mette in discussione l'idea che i giochi VR di alto profilo siano la chiave per l'espansione del mercato. Il fatto che ha citato uno sparatutto in prima persona, proprio il genere che lo ha portato nell'Olimpo fra gli sviluppatori di videogiochi, è certamente una chicca di importanza non indifferente.

I dispositivi all-in-one, ha continuato Carmack, hanno rappresentato "la più grande vittoria che la VR abbia mai avuto", superando le aspettative iniziali del settore che puntavano sui PC come piattaforma principale per esperienze VR di alta qualità. Soprattutto sul piano economico, sarebbe impossibile far fruttare un titolo tripla A pensato solo su uno specifico accessorio per il PC. Carmack suggerisce un approccio più pragmatico: l'integrazione di "funzionalità bonus VR" in giochi tradizionali potrebbe rappresentare un'opportunità più redditizia rispetto allo sviluppo di progetti interamente concepiti per la realtà virtuale.

Whenever I post something critical of Meta’s handling of VR, there are always some old timers that pile on with “Yeah! More AAA PC VR Games is the way to win!”. To be clear — standalone VR was the biggest win that VR ever had, by a huge margin, and Beat Saber was far more… — John Carmack (@ID_AA_Carmack) February 6, 2025

Questa visione trova riscontro nelle recenti esperienze del mercato delle console, come ad esempio il visore PlayStation VR 2 di Sony per PS5 che non ha ottenuto il successo sperato. Titoli come Horizon Call of the Mountain, pur essendo un tentativo interessante di gioco AAA basato su VR, hanno mostrato i limiti di questo approccio. D'altra parte, l'aggiunta della modalità VR su Gran Turismo 7 è stata accolta come un'esperienza memorabile, suggerendo che l'integrazione di funzionalità VR in giochi esistenti potrebbe essere la strada da seguire.

Carmack non è di certo uno sprovveduto, e le sue parole sono ampiamente confermate dai dati di vendita: il visore standalone Quest 2 di Meta si è infatti affermato come il visore VR di maggior successo, superando di gran lunga le alternative legate al PC.