Itch.io riapre ai giochi NSFW: nuove regole e contenuti solo gratuiti

Itch.io ha iniziato la reindicizzazione dei giochi NSFW gratuiti rimossi sotto pressione dei circuiti di pagamento come Stripe, ma la situazione resta incerta per i contenuti a pagamento mentre la piattaforma introduce nuovi sistemi di warning e cerca soluzioni alternative

Nelle scorse settimane, la piattaforma itch.io aveva optato per una rimozione massiva e improvvisa di tutti i giochi e le opere marcate come NSFW o adulti dai risultati di ricerca e navigazione, a causa delle pressioni esercitate dai principali processori di pagamento sulla scia delle iniziative di Collective Shout. Questa decisione, adottata per tutelare la continuità delle transazioni e il marketplace degli sviluppatori, è stata vista come obbligata per evitare la sospensione dei pagamenti da parte dei partner finanziari, elemento fondamentale sia per la sopravvivenza della piattaforma sia per la retribuzione dei creatori.

La rimozione è avvenuta senza preavviso, con immediate ripercussioni non solo sul pubblico ma anche sugli autori indipendenti, incluse molte produzioni che nulla avevano a che vedere con contenuti ritenuti problematici dalle policy bancarie. Gli utenti potevano ancora accedere ai prodotti già acquistati, ma la scoperta di nuovi contenuti tramite tag NSFW era scomparsa quasi del tutto.

In risposta alle diffuse proteste della community, il 1 agosto 2025 itch.io ha annunciato la reindicizzazione dei soli giochi e contenuti NSFW gratuiti. In pratica, i giochi per adulti possono tornare ad apparire nei risultati di ricerca e nella navigazione, purché non prevedano alcuna forma di pagamento, donazione o file a pagamento. Gli sviluppatori, per reintrodurre il proprio prodotto nelle ricerche, devono infatti selezionare l’opzione "No Payments" nelle impostazioni della pagina del progetto. Questo converte tutti i file e contenuti come interamente gratuiti, impedendo qualsiasi supporto economico diretto tramite Stripe o altri circuiti temporaneamente sospesi.

Le donazioni e i pagamenti su queste opere sono temporaneamente bloccati perché Stripe – payment processor utilizzato da Itch.io da oltre dieci anni – ha comunicato la propria impossibilità a gestire transazioni legate a “contenuti destinati alla gratificazione sessuale”, a causa delle restrizioni imposte dai propri partner bancari, sebbene le principali reti di carte di credito consentano i pagamenti previa autorizzazione specifica. Stripe non esclude di poter lavorare in futuro con contenuti per adulti, ma allo stato attuale la funzione resta sospesa per un periodo indefinito.

In parallelo, itch.io sta introducendo un nuovo sistema di warning obbligatorio per tutte le pagine marcate come NSFW. Gli sviluppatori dovranno aggiornare le proprie pagine e confermare l’aderenza alle nuove policy prima di poter tornare visibili nelle ricerche. Nonostante la complessità, itch.io ribadisce la volontà di non penalizzare i creatori che operano in ambiti legali e conformi alle policy, ma avverte che la revisione porterà anche a rimozioni permanenti per le violazioni gravi, come i casi di rappresentazione sessualizzata di minori. L’obiettivo è la tutela della sostenibilità della piattaforma, bilanciando le richieste dei payment processor con la libertà creativa degli sviluppatori. Nel frattempo, itch.io sta attivamente valutando nuovi partner per i pagamenti che possano accettare i giochi NSFW a pagamento, senza mettere a rischio la viabilità finanziaria della piattaforma stessa.