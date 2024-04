Italia quinto mercato europeo per i videogiochi: aumenta la spesa, ma diminuisce il tempo di gioco

IIDEA, associazione di rappresentanza dei videogiochi in Italia, ha stilato un nuovo rapporto sull'andamento del settore nell'ultimo anno. Nel 2023, gli italiani hanno speso di più, grazie anche alla disponibilità in volumi delle console di nuova generazione, ma il tempo medio speso in compagnia dell'intrattenimento digitale si è ridotto.

Ma iniziamo con qualche numero: nell'ultimo anno il giro d'affari ha raggiunto i 2,3 miliardi di euro con un aumento del 5% rispetto all'anno precedente. Il segmento hardware ha rappresentato un traino importante di questa crescita. In particolare il settore delle console ha raggiunto un volume di 665 milioni di euro segnando un +63%. Dei 665 milioni euro, infatti, 487 sono da attribuire alla vendita delle console, le quali hanno trainato quella degli accessori per un valore di 178 milioni di euro.

Inutile dire che il motore di questo mercato è chiaramente il software che, seppur con un calo dell'8%, rappresenta il 71% dell'intero giro d'affari, ovvero 1,6 miliardi di euro. È interessante notare che continua, inesorabile, il calo delle vendite in negozio che ha segnato un -6% nel 2023, a fronte di un +19% ottenuto invece dalle piattaforme di distribuzione digitale.

A crollare, però, è la vendita di DLC, sottoscrizioni extra e acquisti in app che hanno fatto registrare un -42% nel 2023. In buona sostanza, se da un lato il negozio fisico continua a perdere popolarità, la vendita al dettaglio è ancora il metodo di acquisto preferito dagli italiani, a scapito di espansioni, microtransazioni e servizi in abbonamento.

Nonostante la crescita, però, il sondaggio evidenzia una ripresa delle attività fuori casa post-pandemia che ha ridotto il tempo di gioco. Il campione preso in esame trascorre in media 6,53 ore a settimana in compagnia dei videogiochi, in diminuzione di un'ora rispetto all'anno precedente. Un dato in linea anche con gli altri mercati europei che evidenzia una tendenza sociale generale e non relativa al solo mercato italiano.

Per quanto riguarda il profilo dei videogiocatori, nella maggior parte dei casi si tratta di maschi: su 13 milioni stimati, il 31% della popolazione tra 6 e 64 anni, il 61% (8 milioni) sono uomini con un'età media di 30 anni. Tuttavia, i videogiochi sono ormai un fenomeno affermato nell'intera popolazione a prescindere dal sesso, di fatti il 38% del totale è rappresentato dalle donne. Rimane fuori un 1% che non si identifica in nessuno dei due sessi.

Piuttosto, è interessante notare che attualmente in Italia il pubblico di videogiocatori si compone in buona parte da adulti: ben 7 giocatori su 10 hanno un'età compresa tra 18 e 64 anni. Infine, non cambiano le preferenze dei gamer in ambito console e PC: i generi più popolari sono sparatutto, corse e sportivi con EA Sports FC 24 che domina la classifica.

Nonostante questo, la classifica dei 10 giochi più venduti in Italia riserva diverse sorprese: in seconda posizione il 2023 ha visto Hogwarts Legacy, il fantasy prodotto da Warner Bros. Games ambientato nel magico universo di Harry Potter. Inoltre, sono tre le esclusive all'interno della classifica, nonostante il fatto di essere relegate a una singola piattaforma limiti il pubblico a cui si rivolgono.

Vi lasciamo di seguito la classifica completa: