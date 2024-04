Iron Man e Black Panther: i nuovi giochi sviluppati da EA saranno open world

Annunciato ufficialmente da EA nel 2023 - in seguito agli insistenti rumor diffusi dai leaker in rete - Marvel's Black Panther è il nome del nuovo videogioco ispirato all'omonimo supereroe. Nell'ultimo anno non sono state diffuse molte informazioni, ma, grazie ad un nuovo annuncio di lavoro, abbiamo scoperto nuovi dettagli sul titolo in sviluppo presso Cliffhanger Games. Con le stesse modalità, sono state 'confermate' anche alcune caratteristiche dell'Iron Man di EA Motive.

Gli annunci di lavoro 'spoilerosi' di Electronic Arts

Come segnalato da Jordan Middler di VGC, Electronic Arts ha recentemente aperto una nuova posizione lavorativa: si ricerca un Principal Sandbox Designer da assegnare al team di Cliffhanger Games incaricato dello sviluppo di Marvel's Black Panther.

Nella descrizione dell'annuncio si legge che i candidati selezionati "saranno determinanti nella progettazione e nel popolamento di incontri, sistemi e gameplay all'interno di un mondo aperto dinamico e in evoluzione". Di fatto, si tratta della seconda conferma in merito alla natura open world di Marvel's Black Panther. La prima conferma 'ufficiosa' era arrivata già lo scorso anno, tramite un altro annuncio di lavoro e in tale occasione si era scoperto che il gioco è basato sull'Unreal Engine 5. L'ultimo annuncio conferma quest'ultima informazione: al candidato sono richieste competenze tecniche con gli strumenti del motore grafico di Epic.

Insomma, sembra che il gioco di Cliffhanger Games condividerà diversi elementi con il progetto in lavorazione presso gli studi canadesi di Motive.

Parliamo del già menzionato gioco dedicato a Iron Man, che non ha ancora un titolo ufficiale. In questo caso, l'annuncio 'incriminato' fa riferimento a un Senior Technical Artist che EA starebbe ricercando per un gioco tripla-A o, più precisamente, "un action/adventure open world", come si legge nella descrizione fornita da Electronic Arts. Tra le diverse qualifiche richieste - in cui si menzionano diversi software di modellazione 3D - si legge che "l'esperienza con il genere Open World" rappresenta un grande valore aggiunto per questo ruolo.

Proprio come Marvel's Black Panther, anche Iron Man sarà animato dalla quinta versione dell'Unreal Engine e sarà, per la gioia di molti giocatori, un titolo single player.