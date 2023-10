Iron Man di EA Motive è ancora in fase di pre-produzione, Unreal Engine 5 confermato

Patrick Klaus di Motive Studio ha fornito alcuni aggiornamenti in merito al nuovo titolo dedicato a Iron Man, il supereroe Marvel dall'armatura d'acciaio, annunciato a settembre dello scorso anno. Il progetto è ancora in fase di pre-produzione, ragione per cui la strada verso la pubblicazione è molto lunga. Nel frattempo, lo studio ha confermato l'utilizzo dell'Unreal Engine 5 come motore di gioco piuttosto che il Frostbite di DICE.

Klaus ha anche chiarito che lo studio "si sta prendendo il tempo necessario per assicurarsi di gettare le migliori basi possibili per lo sviluppo". Sono in fase di valutazione diverse opportunità per esplorare storia, design e gameplay.

Inoltre, nonostante il gioco sia in una fase primordiale, la software house ha già messo in piedi un "Community Council", un gruppo di fan di Iron Man e Marvel in generale che offriranno il loro feedback durante l'intero arco dello sviluppo su ogni aspetto del gioco. D'altronde, sappiamo che già ad ottobre dello scorso anno si è tenuta la prima fase di playtesting.

"Anche in una fase così precoce dello sviluppo, abbiamo istituito un 'Community Council' composto da fan di Iron Man e di Marvel che, come per il remake di Dead Space - trovate la nostra analisi tecnica qui - ci forniranno il loro feedback praticamente su ogni aspetto durante il processo di sviluppo. Intanto, abbiamo scelto Unreal Engine 5 come motore di gioco, per consentire agli sviluppatori di sfruttare la loro magia e realizzare qualcosa di veramente speciale" ha scritto Klaus nel suo post ufficiale.

Al momento, insomma, non ci sono informazioni da condividere in merito a storia e gameplay, anche se sappiamo che, insieme a Black Panther, sarà tra i primi giochi del "nuovo corso". Per quanto concerne il gameplay, invece, in passato si è parlato di un action/adventure a mondo aperto per giocatore singolo.