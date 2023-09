Intel Arc A770: per Bethesda non soddisfa i requisiti minimi per Starfield

Un caso piuttosto emblematico quello di un utente con GPU Intel Arc A770 che, all'ennesimo crash riscontrato su Starfield, si è rivolto direttamente al supporto tecnico di Bethesda. La risposta del team di assistenza si è rivelata a dir poco inaspettata: la scheda video non soddisfa i requisiti minimi del gioco.

"Vedo che hai una scheda grafica Intel Arc A770. Questa non rispetta i requisiti minimi di una AMD Radeon RX 5700 o una NVIDIA GeForce 1070 Ti. Dal momento che non soddisfi i requisiti minimi per eseguire questo gioco, i suggerimenti per la risoluzione dei problemi che possiamo fornirti sono limitati, poiché alcune soluzioni potrebbero potenzialmente danneggiare il tuo sistema" si legge nella risposta.

Si tratta di una replica piuttosto curiosa, poiché in linea di massima la proposta di Intel offrirebbe prestazioni migliori rispetto alle due schede video di cui sopra. Tuttavia, pare che Bethesda non sia in grado di garantire la compatibilità con l'hardware di Intel, ragione per cui l'ottimizzazione passerebbe in capo direttamente alla società di Santa Clara.

Dal canto suo, Intel non è riuscita a fornire hardware ottimizzati per il nuovo gioco di Bethesda in tempo per il rilascio. Durante il periodo di accesso anticipato, Intel ha riconosciuto che il gioco era incompatibile con le proprie GPU e solo alcuni giorni fa ha rilasciato un aggiornamento che risolve parte dei problemi (tra cui l'impossibilità di avviare il gioco), seppur non definitivi.

Il chipmaker, infatti, ha già anticipato che ulteriori aggiornamenti arriveranno in un secondo momento, dimostrando ancora una volta il forte impegno nello sviluppo dei driver. A questo punto, rimane in dubbio se Intel stia lavorando con Bethesda per l'ottimizzazione software o stia svolgendo tutto il lavoro in totale autonomia.