Indiana Jones e l'Antico Cerchio: quasi 4 ore di cutscene per il gioco più ambizioso di Machine Games

Indiana Jones e l'Antico Cerchio sarà il titolo dello sviluppatore svedese Machine Games con il maggior numero di ore di sequenze di narrazione, eclissando Wolfenstein: The New Order anche come longevità generale

In occasione di un'intervista a MinnMax, il direttore creativo Axel Torvenius e il direttore del design Jens Andersson hanno confermato che la storia principale di Indiana Jones e l'Antico Cerchio comprende circa 3 ore e 45 minuti di sequenze narrative. Questo rende il nuovo videogioco di Machine Games un'esperienza paragonabile a due film, se si considera il solo aspetto narrativo.

Sebbene la durata totale del gioco non sia stata rivelata, si ipotizza che possa superare le 12 ore necessarie per completare la trama principale di Wolfenstein: The New Order, il precedente titolo più lungo dello studio svedese. Numeri che, peraltro, rendono Indiana Jones e l'Antico Cerchio uno dei videogiochi più attesi tra quelli in uscita nel prossimo mese di dicembre.

L'intervista a MinnMax è interessante sotto altri punti di vista, al di là della longevità. Gli autori del gioco, infatti, spiegano diverse meccaniche, tra cui alcune sorprendenti caratteristiche relative al cappello di Indiana Jones.

"La trama si presenta avvincente, seppur le missioni principali accessibili fossero poche. Insomma, esprimere un giudizio netto solo sulla base di quanto provato è impossibile, ma possiamo dirvi che le premesse sono ottime e che Indiana Jones e l'Antico Cerchio si presenta come una piacevole ventata di aria fresca in un genere che da qualche tempo ha smarrito la via – qualcuno ha detto Tomb Raider?" abbiamo scritto nella nostra anteprima.

Indiana Jones e l'Antico Cerchio sarà disponibile il prossimo 9 dicembre su PC e Xbox Series X/S.