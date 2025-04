Il videogioco di successo italiano Enotria: The Last Song arriva in edizione fisica su PS5 e Xbox

Dopo il successo del lancio digitale, Enotria: The Last Song sbarca sugli scaffali con una versione fisica completa di tutte le migliorie introdotte fino a oggi. L’action RPG firmato dallo studio italiano Jyamma Games si distingue per l’ambientazione ispirata al folklore teatrale e offre ora una versione ancora più rifinita per console di ultima generazione

Enotria: The Last Song, action RPG sviluppato a Milano da Jyamma Games, arriva ora sugli scaffali con una versione arricchita per PS5 e Xbox Series X|S. Il gioco, che ha già attirato l’attenzione con la sua estetica ispirata al teatro e al folklore italiano, approda con tutte le patch pubblicate dalla data di lancio, comprese importanti modifiche al sistema di combattimento e al bilanciamento delle armi.

Tre le versioni disponibili: edizione standard per Xbox Series X|S, edizione standard per PS5 e una Deluxe per PS5 che include skin per armi, potenziamenti, oggetti consumabili, artbook e colonna sonora digitale.

Il protagonista è il “Senza Maschera”, un personaggio capace di assorbire i poteri degli avversari sconfitti tramite le loro maschere. Questo sistema permette di alternare moveset e abilità, supportato ora dalla funzione preset, con cui si possono memorizzare tre set diversi di equipaggiamento da cambiare con un solo tasto.

Il titolo propone oltre 120 armi, suddivise per rarità: le comuni offrono un approccio semplice, mentre quelle rare introducono effetti elementali o azioni speciali. Le epiche includono incantesimi concatenati, e le leggendarie danno accesso a moveset completamente nuovi. Tutte le armi sono state riequilibrate per riflettere in modo più coerente la loro efficacia in battaglia.

L’aspetto sonoro ha ricevuto un aggiornamento altrettanto importante: nuove tracce musicali sono state composte per boss fight, menu e ambientazioni. Tra queste, spiccano i temi per scontri contro personaggi iconici come Pulcinella, Veltha e Arlecchino. Migliorato anche il mix audio complessivo per un’esperienza più immersiva.

Enotria: The Last Song è il frutto del lavoro di un team indipendente italiano, che ha scelto di costruire un mondo ispirato alla tradizione teatrale nazionale, reinterpretata in chiave dark fantasy. Il viaggio del Senza Maschera si svolge tra città e scenari sospesi in una condizione irreale, dominata dal Canovaccio: una maledizione che imprigiona la popolazione in ruoli fissi, come attori costretti a recitare per l’eternità. Solo chi è libero dalle maschere può riscrivere la trama.