Il seguito di Dragon's Dogma è ufficiale: ecco i primi dettagli

Capcom accontenta finalmente i fan di Dragon's Dogma e, in occasione dell'evento di celebrazione dei 10 anni dal rilascio del primo capitolo, annuncia ufficialmente Dragon's Dogma 2. Il director di Dragon's Dogma, Hideaki Itsuno, ha infatti fatto sapere che l'attesissimo seguito è ora in produzione tramite il RE ENGINE di Capcom. Questo reveal molto atteso ha visto anche un approfondimento sulle ispirazioni dietro i mostri, il combattimento e le meccaniche di gioco che definiscono il mondo high-fantasy e l'azione open-world di Dragon's Dogma.

Itsuno ha raccontato come i classici giochi di ruolo con carta e penna lo abbiano introdotto nel genere dell'high fantasy e dei giochi di ruolo nel suo insieme. Intorno all'anno 2000, Itsuno aveva pubblicato più titoli per la divisione arcade di Capcom e ha iniziato a mettere insieme i primi concetti per un gioco che sarebbe poi diventato Dragon's Dogma. Tuttavia il sogno avrebbe dovuto attendere, poiché Itsuno è stato incaricato di terminare la produzione di Devil May Cry 2 e dei suoi sequel Devil May Cry 3 e Devil May Cry 4.

Dopo aver completato la produzione dei giochi Devil May Cry, Itsuno è finalmente tornato al suo appassionante progetto. L'approccio distinto al combattimento magico e la capacità di affrontare nemici imponenti hanno già differenziato Dragon's Dogma dai suoi contemporanei, tuttavia è stato l'esclusivo Pawn System del gioco a consacrare il suo posto come uno dei preferiti dai fan. Questo sistema speciale è nato dal desiderio di Itsuno di mantenere il gioco un'esperienza per giocatore singolo, consentendo comunque ai giocatori di sentirsi connessi tra loro condividendo i compagni di IA che creano e allenano. Con il progredire dello sviluppo, sono stati i viaggi del team di produzione nel Regno Unito a ispirare le dolci colline e l'identità architettonica del mondo che i giocatori avrebbero esplorato.

Quando Itsuno ha finito di ripercorrere le origini di Dragon's Dogma, ha offerto poi ai fan un primo sguardo di ciò che li attende in futuro, con il reveal a sorpresa di Dragon's Dogma 2. Itsuno e il team di sviluppo di Dragon's Dogma 2, inclusi i veterani di Dragon's Dogma, Daigo Ikeno e Kenichi Suzuki, stanno lavorando sodo per creare il sequel e non vedono l'ora di condividere maggiori dettagli in futuro.