Il remake di KOTOR è ancora in lavorazione: lo dice il CEO di Saber

Knights of the Old Republic Remake è "vivo e vegeto", secondo le parole pronunciate da Matthew Karch, CEO di Saber Interactive, in un'intervista a IGN. La continuazione del progetto era in dubbio dopo la cessione della software house da parte di Embracer, come abbiamo riportato nei giorni scorsi. Inizialmente affidato ad Aspyr, infatti, il remake di KOTOR è stato curato da Saber a partire dal mese di agosto 2022.

L'annuncio iniziale, invece, risale al mese di settembre 2021. Nel corso degli anni, secondo diversi report, i lavori hanno incontrato una serie di difficoltà e lo sviluppo è stato in varie fasi sospeso. Si tratta di un progetto dall'elevatissimo livello di difficoltà perché si vuole riportare nella modernità, alimentato da un motore grafico di nuova concezione, un gioco di ruolo che offriva grande libertà d'azione ai giocatori, richiedendo decine di ore per poter essere esplorato nella sua completezza.

Sviluppato da BioWare e rilasciato nella sua versione originale nel 2003, Star Wars: Knights of the Old Republic rappresenta un titolo più unico che raro da diversi punti di vista. Non solo in quel periodo elevava i giochi di ruolo a un livello di profondità mai toccato in precedenza, ma costituisce un punto di riferimento imprescindibile anche per l'immaginario di Star Wars. Oggi considerato "Legends", in quella fase ha dato un enorme impulso all'espansione della lore di Star Wars che successivamente si è concretizzata in un'esperienza cross-mediale enorme che ormai coinvolge romanzi, fumetti, film, serie TV, oltre che videogiochi.

Non solo: KOTOR introdusse alcuni dei personaggi più carismatici del mondo di Star Wars, come Darth Revan e Darth Malak, che prima o dopo potrebbero fare il loro ritorno nelle opere canoniche di Star Wars. Inoltre, l'epoca della "Vecchia Repubblica" è stata inserita nella timeline ufficiale di Star Wars, quindi non è per niente improbabile che presto possano arrivare dei contenuti canonici a essa dedicati (forse un film?).