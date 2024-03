Embracer vende Saber Interactive, ma i progetti in sviluppo sembrano salvi

Embracer ha annunciato la cessione della quota di maggioranza di Sabre Interactive per 247 milioni di dollari e la chiusura di tutte le sue operazioni in Russia. Ad acquisire l'azienda è stata Beacon Interactive, una società nata dal cofondatore di Saber, Matthew Karch.

In un resoconto agli investitori, Embracer ha chiarito che la vendita, e quindi la chiusura delle operazioni in Russia, ridurrà il rischio di conseguenze scaturite dalla situazione geopolitica attuale. Nel frattempo, Karch ha dichiarato che guiderà gli studi di Saber in maniera indipendente da Embracer, anche se ha chiarito che continuerà a collaborare con Embracer per progetti in corso e futuri. Inoltre, pur essendo un azionista del conglomerato svedese, non manterrà alcuna posizione dirigenziale.

Per quanto riguarda i progetti in corso, non è ancora chiaro se vi saranno cambiamenti nella roadmap o eventuali cancellazioni. Al momento Karch ha chiarito che quattro produzioni tripla A in fase di sviluppo andranno avanti, tra cui Warhammer: Space Marine 2 la cui uscita è attesa per la seconda metà di quest'anno.

I have received a lot of questions concerning the status of some of our previously announced projects now that Saber has separated from Embracer. I'm happy to confirm we're still working on a number of titles, including Warhammer 40,000: Space Marine 2, John Carpenter's Toxic… pic.twitter.com/s063LxKz0X — Tim Willits (@TimWillits) March 14, 2024

"Ho ricevuto molte domande in merito allo stato di alcuni dei nostri progetti già annunciati ora che Saber si è separata da Embracer. Sono felice di confermare che stiamo ancora lavorando su un certo numero di titoli, inclusi Warhammer: Space Marine 2, Toxic Commando di John Carpenter e Jurassic Park: Survival. Siamo così entusiasti di questi giochi e non vediamo l'ora di condividere maggiori dettagli con voi" ha scritto Tim Willits, direttore operativo di Saber, su X (Twitter).

In realtà anche lo sparatutto cooperativo in prima persona ispirato ai film anni '80 di John Carpenter dovrebbe arrivare quest'anno, seppur non sia mai stata condivisa un'esatta finestra di lancio. Jurassic Park: Survival, invece, è stato annunciato all'ultima edizione dei The Game Awards e non ha ancora una data d'uscita.

Yes that’s going with Saber — Jason Schreier (@jasonschreier) March 14, 2024

Dal canto suo, invece, Embracer ha confermato di aver mantenuto due progetti congiunti con Saber, anche se non ha specificato quali. Secondo Jason Schreier di Bloomberg, uno dei due sarebbe il travagliato remake di Star Wars: Knight of the Old Republic.