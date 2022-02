Il regista di Uncharted sta lavorando a un adattamento di Jak and Daxter

Dopo Uncharted, in arrivo nei cinema dal 17 febbraio, Sony sembra interessata a realizzare un adattamento (cinematografico o televisivo) di un altro franchise molto apprezzato dagli appassionati, Jak and Daxter, peraltro originariamente creato dalla stessa Naughty Dog.

A rivelare questa notizia, nel corso di un'intervista con Digital Trends, è stato proprio il regista di Uncharted, Ruben Fleischer, il quale non ha fatto mistero di essere impegnato con PlayStation sull'adattamento del famoso platform che guadagnò grande popolarità su PlayStation 2.

"Sto lavorando su Jak and Daxter, una versione di Jak and Daxter per PlayStation, che penso sarebbe davvero bello da portare in vita", ha detto Fleischer senza girarci troppo attorno. Va detto che la serie non vede un nuovo gioco dal 2009, quindi forse sarebbe meglio anticipare l'adattamento con un nuovo titolo o almeno un remake dei precedenti. Oppure l'idea potrebbe essere quella opposta, ossia spingere un nuovo gioco grazie alle pellicola.

Tra l'altro il regista di Uncharted non è l'unico interessato a portare Jak and Daxter sullo schermo: anche l'attore protagonista del film in uscita, Tom Holland, si è detto interessato a recitare in una produzione legata a Jak and Daxter. Una dichiarazione sospetta, quasi una proposta o meglio un'anticipazione di ciò che avverrà. Staremo a vedere, per ora Sony non si è espressa confermando o smentendo la notizia, né sappiamo se si tratterà di un film animato o un live-action.