Il processore di Playstation 5 come non l'avete mai visto

Fritzchens Fritz scatta fotografie "molto particolari" di CPU e GPU (qui trovate i suoi album) da diversi anni, avvalendosi di un microscopio a luce infrarossa a onde corte (SWIR) in grado di mostrarci l'interno dei chip senza ricorrere a tecniche invasive che potrebbero fare danni irreparabili. L'ultimo ritrovato tecnologico a finire sotto il microscopio è il SoC di Playstation 5, un chip custom creato da AMD e Sony basato su 8 core Zen 2 e una GPU RDNA 2 con 36 Compute Unit.

Le fotografie scattate da Fritz, oltre che tecnicamente impressionanti, fanno capire perché si tratta di un chip custom e non della semplice unione di Zen 2 e RDNA 2 nel modo in cui li abbiamo apprezzati nei processori Ryzen 3000 (Zen 2) e nelle schede video RX 6000 (RDNA 2) destinati al settore dei PC.



Uno dei colori assunti dal metallo liquido a "contatto" con la luce

In base a un'analisi preliminare dell'utente Locuza, la parte GPU del SoC non sembra presentare alcun quantitativo di Infinity Cache (ma la stessa cosa vale per il SoC della Xbox Series X), una sorta di cache L3 che invece ritroviamo a bordo delle GPU RDNA 2 e che consente (tra le altre cose) di agire come un amplificatore di bandwidth, permettendo ad AMD di implementare un bus di memoria contenuto per tenere a bada i consumi senza intaccare le prestazioni. I WGP (workgroup processor) presenterebbero inoltre una configurazione - con 2 Compute Unit per WGP - del tutto simile a quella vista sulle GPU RDNA 1 (RX 5000) e anche sul SoC di Xbox Series X|S.



Infine, sul fronte Zen 2 sembrano mancare alcune unità a funzione fissa e Fused Multiply-Add (FMA/FMADD), probabilmente perché non utili in una console da gioco, mentre l'ampiezza della pipeline in virgola mobile sarebbe stata ridotta da 256 a 128 bit.

Insomma, i punti di contatto tra il chip della Playstation 5 e delle nuove console di casa Microsoft potrebbero essere più di quelli che pensiamo, anche se al momento è meglio attendere una disamina più approfondita per tirare le somme.