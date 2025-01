Il primo Diablo arriva su Game Pass: il classico che ha definito un genere è ora disponibile senza costi aggiuntivi

Diablo, il capostipite della celebre saga di giochi di ruolo d’azione, è ufficialmente disponibile su Game Pass. Questo titolo, pubblicato originariamente nel 1996, ha definito i canoni del genere hack-and-slash con un sistema di combattimento immediato, una progressione coinvolgente e un’atmosfera gotica inconfondibile.

Il gioco invita i giocatori a esplorare i labirinti oscuri sotto il villaggio di Tristram, per affrontare orde di demoni e il leggendario Signore del Terrore in persona. La versione resa disponibile su Game Pass conserva l’esperienza originale e permette di rivivere tutte le sfide e i segreti che hanno reso questo titolo un classico.

I nuovi giocatori possono così avvicinarsi alle origini di una delle saghe più influenti del settore, mentre i fan storici possono immergersi nuovamente nelle atmosfere che hanno definito un’epoca, nel giorno stesso in cui parte una nuova stagione in Diablo IV.

Game Pass è il noto servizio di abbonamento offerto da Microsoft che, per certi versi, ha cambiato le abitudini dei giocatori di entrare in contatto con i loro titoli preferiti. Consente, infatti, agli utenti di accedere a un ampio catalogo di videogiochi per console Xbox, PC Windows e dispositivi mobili tramite il cloud gaming. Con un’unica tariffa mensile, gli abbonati possono scaricare e giocare a centinaia di titoli, inclusi giochi di grandi sviluppatori e produzioni indipendenti. Il servizio offre anche vantaggi esclusivi, come l'accesso a giochi al day one (il giorno della loro uscita ufficiale) e sconti sugli acquisti di contenuti digitali. Disponibile in diverse versioni, come PC Game Pass e Xbox Game Pass Ultimate, quest'ultima include anche Xbox Live Gold per il gioco online e l'accesso al cloud gaming.