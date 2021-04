Il PC è la piattaforma preferita dagli sviluppatori, tra le console PS5 meglio di Xbox Series X

Il PC rimane la piattaforma preferita dagli sviluppatori di videogiochi. Il dato emerge dal sondaggio che viene sottoposto agli sviluppatori che partecipano alla Game Developers Conference, l'evento più importante dell'anno per quanto concerne lo sviluppo di videogiochi. Inserito all'interno del report "State of the Game Industry", il sondaggio ha coinvolto più di 3 mila sviluppatori, confermando ancora una volta lo stato di salute del PC gaming.

Secondo il sondaggio della GDC, il 58% degli sviluppatori di videogiochi preferisce lavorare sul PC. I partecipanti al sondaggio potevano selezionare diverse piattaforme, quindi il dato non si riferisce a un interesse esclusivo per il PC. La stessa percentuale di sviluppatori ha affermato che l'ultimo proprio lavoro è stato per il PC, mentre il 53% di loro fa sapere che anche il prossimo progetto sarà un gioco per PC.

PlayStation 5 seconda, Xbox Series X/S solo al quarto posto

Si tratta di cifre in rialzo rispetto al sondaggio della GDC dello scorso anno, quando il 50% degli sviluppatori sosteneva di preferire il PC come piattaforma di destinazione dei propri lavori. Al secondo posto delle preferenze 2021 troviamo PlayStation 5, scelta dal 44% degli sviluppatori, e seguita da Nintendo Switch, con il 38%, e da Xbox Series X/S, con il 30%. Pochissimi sviluppatori, invece, amano lavorare su Google Stadia: la piattaforma di cloud gaming, infatti, è stata scelta solo dal 6% di loro.

In declino le piattaforme di Realtà Virtuale e Realtà Aumentata. Se nel sondaggio 2020 il 46% degli sviluppatori dichiarava di essere al lavoro su queste piattaforme, la percentuale adesso scende al 38%. La piattaforma VR che attira maggiormente le attenzioni degli sviluppatori resta Oculus Quest.

La maggior parte degli sviluppatori che hanno partecipato al sondaggio risiede negli Stati Uniti (57%) e in Europa (26%), seguono l'Asia (con l'8%), il Sud America (con il 5%), l'Australia e la Nuova Zelanda (con il 2%) e l'Africa (con l'1%). Naturalmente l'esito del sondaggio è condizionato dal fatto che la GDC è un evento a trazione occidentale (storicamente si svolge a San Francisco), anche se l'edizione 2021 sarà esclusivamente online per le conseguenze dovute all'emergenza sanitaria. Si svolgerà dal 17 al 28 maggio.

