Il mondo dei videogiochi dice addio a Robert Altman, CEO di ZeniMax (Bethesda)

L'industria dei videogiochi ha perso Robert A. Altman, cofondatore e CEO di ZeniMax, la casa madre di Bethesda Softworks e oggi sede di molti altri studi, da id Software a MachineGames. A darne notizia è stata la stessa società, in un anno cruciale per il suo futuro in virtù dell'atteso passaggio nelle mani di Microsoft.

"Siamo profondamente addolorati di informarvi della scomparsa di Robert A. Altman, il nostro fondatore e CEO. Era un vero visionario, amico e credeva nello spirito delle persone e nel potere di ciò che potevano realizzare insieme. Era un leader straordinario e un essere umano ancora migliore", si legge sul profilo Twitter di Bethesda. Il figlio James, anche lui impegnato nell'azienda, ha condiviso un lungo ricordo del padre a questo indirizzo, raccontandone i valori, sia personali che lavorativi.

L'acquisizione da parte di Microsoft può essere vista come un ultimo atto d'amore di Altman per la sua creatura. Phil Spencer, ritenuto dal CEO "una delle più grandi menti del nostro settore", ha dovuto mettere sul piatto buoni argomenti per mettere le mani su ZeniMax, e non solo soldi. Il figlio James racconta infatti delle tante discussioni con il padre, "intransigente sul fatto che non avrebbe mai concluso un accordo se i nostri sviluppatori non l'avessero supportato".

"Non mi interessa quanti soldi mi offrono. Non saremo mai acquisiti a meno che non sia una buona casa per i nostri studi di sviluppo", diceva Altman. La speranza è che ci abbia visto giusto, come nel 1999, quando da avvocato decise di fondatore ZeniMax insieme a Christopher Weaver, il fondatore di Bethesda Softworks. L'inizio di un impero dei videogiochi, a breve inglobato da un altro colosso. Altman, nato nel 1947, lascia due figli e la moglie Lynda Carter, nota per essere stata Wonder Woman nella serie TV a metà anni '70.