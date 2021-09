Il gaming su Linux si fa serio: stop ai bari con Easy Anti-Cheat (grazie a Steam Deck)

Epic Games ha annunciato che i suoi servizi online di supporto agli sviluppatori saranno disponibili anche per i giochi per Linux, Mac e Steam Deck. Gli Epic Online Services contengono lo strumento Easy Anti-Cheat, già presente in Fortnite. Easy Anti-Cheat è uno strumento gratuito per tutti gli sviluppatori creato da Kamu, una software house acquisita da Epic nel 2018.

Easy Anti-Cheat gratuito anche per Linux e Mac

Adesso, Epic annuncia che Easy Anti-Cheat sarà gratuito anche per i giochi per Linux e Mac che girano su queste piattaforme con build native. A partire dall'ultima versione dell'SDK, gli sviluppatori possono attivare il supporto anti-cheat per Linux tramite Wine o Proton con pochi clic nel portale per gli sviluppatori di Epic Online Services.

Easy Anti-Cheat è dunque ora disponibile gratuitamente tramite Epic Online Services su tutte le piattaforme PC. Aiuta tutti gli sviluppatori a mantenere un'esperienza di gioco equa e sicura per i giocatori sul sistema operativo di loro scelta. Altre informazioni qui.

Molti utenti non trovano casuale la tempistica dell'annuncio, visto che arriva a ridosso del debutto della nuova Steam Deck, che è basata su sistema operativo Linux. Epic viene così in soccorso di quegli sviluppatori che preferiscono Easy Anti-Cheat al Valve Anti-Cheat, non considerato sufficientemente valido, soprattutto sulla piattaforma Linux. Può essere dunque vista come l'ennesima puntata della duratura battaglia Epic vs Valve sulle piattaforme di distribuzione dei giochi? Intanto, ecco qui le ultime novità sulle caratteristiche di Steam Deck.

Gli Epic Online Services mettono a disposizione degli sviluppatori altri strumenti oltre all'anti-cheat, come il servizio per le comunicazioni vocali cross-platform. Altri dettagli qui.