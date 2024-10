Il futuro di tutto l'intrattenimento è il 'metaverso' secondo il fondatore di Epic Games

Durante la consueta manifestazione annuale Unreal Fest, Tim Sweeney si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni piuttosto forti. Secondo il fondatore di Epic Games, l'intero settore dell'intrattenimento si canalizzerà nel 'metaverso', seppur ritenga quest'ultimo un concetto ancora da definire.

Naturalmente, è stato preso in esempio Fortnite, lo sparatutto live service di Epic che, a sette anni dal rilascio, è ancora un fenomeno mondiale in costante espansione e durante le ultime festività natalizie ha raggiunto la cifra record di 110 milioni di utenti connessi.

Il successo di Fortnite, secondo Sweeney, è rappresentativo di un cambiamento generazionale nel settore dell'intrattenimento tutto e non solo in quello dei videogiochi.

"Una delle manifestazioni [del cambiamento] che stiamo vedendo in questo momento è che molti giochi rilasciati con bugdet elevati non stanno vendendo neanche lontanamente quanto ci si aspetterebbe. Altri, invece, stanno andando incredibilmente forte. Quello a cui stiamo assistendo è una vera e propria tendenza in cui i giocatori gravitano attorno ai giochi effettivamente grandi, in cui possono giocare con più amici".

Secondo il vertice di Epic Games, il valore percepito di un gioco cresce proporzionalmente in base al numero di giocatori con cui permette di connettersi. Ma non solo, anche sulla base del numero di attività che consente di svolgere con i propri amici, non per forza legate al videogioco stesso. Sweeney fa riferimento all'opportunità di vedere programmi TV, concerti o film, giusto per citarne alcune.

"Alcune persone lo chiameranno metaverso e non siamo tutti d'accordo su cosa significhi. Qualcuna, quando sente la parola 'metaverso', pensa a cosa sta facendo Facebook con la realtà virtuale e più recentemente con la realtà aumentata. Altre utilizzano questa parola per descrivere tutto ciò che non gli piace dell'attuale stagione di Fortnite" ha spiegato Sweeney.

Tuttavia, al di là dell'opinione personale sul gioco, il capo di Epic ha spiegato che si tratta di un fenomeno completamente nuovo che non si è mai verificato nella storia dell'intrattenimento in una scala simile. Sweeney ha attribuito gran parte del successo a tutti i marchi che hanno deciso di saltare sul carro di Fortnite, tra cui: musicisti, Disney, Star Wars, e tanti altri che si uniscono al gioco per costruire un'esperienza di intrattenimento completa su scala globale. Secondo Sweeney, è proprio questo il futuro del settore.

In effetti, la portata di Fortnite è innegabile e l'indirizzo verso la costruzione di una piattaforma piuttosto che di un semplice gioco ha sicuramente posto le basi per un'esperienza nuova, diversa e capace di abbracciare un pubblico estremamente eterogeneo.

A questo va aggiunto che l'industria dei videogiochi sta effettivamente attraversando una profonda crisi tra licenziamenti e progetti di alto profilo che, dal punto di vista commerciale, hanno deluso le aspettative. Basti pensare ad alcuni grandi nomi recenti come Star Wars Outlaws o Assassin's Creed Shadows costretto a rimandare il rilascio al nuovo anno. Potremmo citare perfino Concord, un progetto da milioni di dollari dei PlayStation Studios chiuso a pochi giorni dal suo rilascio.

Insomma, difficile dire fin da ora se il futuro prospettato da Tim Sweeney sia effettivamente quello che attende gli utenti, ma non si può negare che un cambiamento, sia dal lato dell'industria che dei suoi fruitori, è in corso.