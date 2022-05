Il fondo PIF di Mohammed bin Salman ha acquisito il 5% di Nintendo

Il Fondo per gli investimenti pubblici dell'Arabia Saudita ha acquisto una partecipazione del 5% in Nintendo. Il fondo PIF ha il compito di diversificare l'economia della nazione, fortemente basata sull'esportazione di petrolio. Gestito dal principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, il fondo viene usato per trasmettere un'immagine moderna e tecnologica dell'Arabia Saudita, in contrasto alle controverse vicende che hanno caratterizzato la nazione del Medio Oriente negli ultimi anni.

La notizia è emersa da un documento del Ministero delle Finanze giapponese, secondo quanto riferisce Bloomberg. È solo uno dei tanti investimenti del fondo saudita nei videogiochi, visto che si è già assicurato partecipazioni in Capcom, Electronic Arts, Take-Two e Activision (altri dettagli qui). Inoltre, il fondo detiene la quasi totalità della proprietà di SNK, software house giapponese responsabile, tra gli altri, di Metal Slug.

L'investimento in Nintendo rende PIF il quinto maggiore azionista dell'azienda di Kyoto. L'operazione rientra all'interno del piano Saudi Vision 2030, con il quale il regime saudita spera di convincere le imprese diffidenti a investire nell'Arabia Saudita, dopo gli scandali che hanno convolto la nazione negli ultimi anni. In particolare, l'omicidio del giornalista Jamal Khashoggi e il genocidio yemenita in corso, sostenuto dagli Stati Uniti soprattutto durante la presidenza Trump.

I videogiochi non sono l'unico settore a interessare il fondo saudita. Hollywood ha ricevuto finanziamenti consistenti, così come ne ha beneficiato il mondo dello sport. L'anno scorso è stato completato l'acquisto della squadra inglese del Newcastle, nonostante le rimostranze per le violazioni dei diritti umani di cui il regime saudita si è macchiato. I soldi del fondo sono stati spesi anche in altri sport, per esempio per inserire nel campionato di Formula 1 il Gran Premio di Jeddah. Alcuni rumor nei mesi scorsi hanno segnalato l'interesse del fondo di entrare in possesso dell'Inter.